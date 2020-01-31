“أفاست” باعت بيانات المستخدمين لجوجل ومايكروسوفت

قررت شركة Avast إغلاق شركة Jumpshot التابعة لها بعد تحقيق مشترك أجرته Motherboard و PCMag ووجد أن الاثنين كانا يبيعان بيانات المستخدمين، لمجموعة كبيرة من الشركات الكبيرة مثل جوجل ومايكروسوفت، إذ تأتى هذه الأخبار بعد أيام فقط من نشر التقرير.

وجدت Motherboard و PCMag أن Avast كانت تبيع مجموعة كاملة من معلومات المستخدم الحساسة، بما فى ذلك عمليات البحث على جوجل واستعلامات خرائط جوجل وحتى بيانات نشاط لينكد إن ويوتيوب إلى بعض أكبر الشركات فى العالم.

وحصلت الشركة على هذه البيانات من خلال برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بها، والتى تم تعبئتها وبيعها من خلال Jumpshot، وعلى الرغم من أن Avast طلبت من الأفراد الاشتراك فى مشاركة البيانات الخاصة بها، فإن غالبية مستخدميها لم يكونوا على علم بأن الشركة كانت تبيع بياناتهم.

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ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أخبرت Jumpshot العملاء أن أحد منتجاتها ،وهو “All Clicks Feed” ، يمكنه تتبع كل ضغطة قام بها المستخدمون عبر مجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية “بالتفصيل الدقيق”.

وقال Ondrej Vlcek ، الرئيس التنفيذى لشركة Avast: “تتمثل مهمة Avast الأساسية فى الحفاظ على أمان مستخدميها عبر الإنترنت ومنح المستخدمين التحكم فى خصوصيتهم، وخلاصة القول هى أن أى ممارسات تهدد ثقة المستخدم غير مقبولة بالنسبة لأفاست، ونحن متيقظون لخصوصية مستخدمينا، وقد اتخذنا إجراءات سريعة للبدء فى إنهاء عمليات Jumpshot بعد أن أصبح من الواضح أن بعض المستخدمين شككوا فى مواءمة توفير البيانات إلى Jumpshot من خلال مهمتنا والمبادئ التى تحددنا كشركة. ”

وأضافت الشركة أن الوظيفة الأساسية لمنتجاتها الأخرى ستستمر فى “الأداء كالمعتاد” ، وأن المستخدمين “لن يروا أى تغيير”.

وعلى الرغم من اعتبار الخطوة كجزء من التزامها بسلامة المستخدم وحماية الخصوصية، فمن غير المحتمل أن تتمكن Avast من استعادة ثقة المستخدم بهذه السهولة، إذ يعد وضع Jumpshot مجرد أحدث مثال لمشاكل جمع بيانات الشركة، ففى ديسمبر الماضى، سحبت فايرفوكس اثنين من إضافات الشركة لجمع المزيد من بيانات المستخدم أكثر مما كان ضروريًا.