شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير ضمادات ذكية يمكنها تغيير لونها للإشارة بوجود عدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن باحثون بأكاديمية العلوم الصينية فى بكين من تطوير ضمادة ذكية يتغير لونها للإشارة إلى وجود بكتيريا مقاومة للعقاقير أو حساسة للعقاقير، ويمكن بعد ذلك إطلاق المضادات الحيوية أو غيرها من المواد الكيميائية لقتل البكتيريا.

وتبدأ الضمادة الذكية باللون الأخضر، وعند وضعها على الجرح وتكتشف البكتيريا تتحول إلى اللون الأصفر على مدى أربع ساعات، وفى حال اكتشفت البكتيريا المقاومة للعقاقير فستتحول إلى اللون الأحمر.

وأصبحت آلية تغيير الألوان هذه ممكنة عن طريق المواد الكيميائية المحملة فى الضمادة، وغالبا ما تخلق البكتيريا المسببة للأمراض بيئات أكثر حمضية لأنفسها، لذلك تحتوى الضمادة الذكية على مؤشر بسيط سيغير الألوان إذ كانت تلك الكائنات موجودة، وفى هذه الأثناء يتحول لون "نيتروسيفين" الكيميائى الذى تحتويه الضمادة إلى اللون الأحمر عندما يستشعر إنزيما يعرف باسم "بيتا لاكتاماز"، والذى يتم إنتاجه بكميات كبيرة بواسطة البكتيريا المقاومة للعقاقير.

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على جانب آخر طور باحثون بجامعة يونسى فى سيول نوعًا جديدًا من العدسات اللاصقة يمكن إعادة شحنها لاسلكيًا، والتى يمكن أن تجلب مجموعة واسعة من الاستخدامات المستقبلية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تضم العدسات اللاصقة هوائى دائرى نصف شفاف ونظام مكثف فائق يمكنه الحصول على طاقة مستمرة دون الحاجة إلى توصيله بمصدر طاقة خارجى.

وستتمكن العدسات اللاصقة الجديدة التجريبية أيضًا من سحب الكهرباء دون رفع درجة حرارة العدسة، مما يؤدى إلى القضاء على سبب محتمل طويل الأجل لإلحاق الأذى بها وبمن يرتديها.