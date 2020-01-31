سامسونغ تطلق أول حواسبها اللوحية لشبكات 5G

تطلق سامسونغ في الأسواق قريبا نسختها المعدلة من حواسب Galaxy Tab S6 المخصصة للعمل مع شبكات 5G الخلوية.
ومن أبز المواصفات الفنية والتقنية الأخرى لهذا الهاتف:
كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل
كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل
بطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 11 ساعة تقريبا.
4 مكبرات صوت AKG تعمل مع تقنية Dolby Atmos
معالج ثماني النوى.
معالج رسوميات Adreno 640.
ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت
ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت
قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.
لوحة مفاتيح خارجية.
أنظمة A-GPS وGLONASS وBDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
منفذ 3.5 ملم للسماعات.
منفذ type-c.
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