شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوجه المستخدمين إلى المعلومات الحكومية الرسمية عند البحث عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويتر عن توجيه المستخدمين إلى المعلومات الحكومية الرسمية، عند البحث عن فيروس كورونا، وقال موقع التغريدات إن الأداة كانت جزءًا من الجهود لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى أولئك الذين يبحثون عنها ومنع انتشار المعلومات الخاطئة، فعند البحث عن مصطلح "فيروس كورونا" على الموقع، يتم تزويد المستخدمين برابط إلى موقع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وحساب تويتر الرسمى الخاص به، حيث يتم إصدار تحديثات رسمية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال تويتر إن الأداة تم تقديمها استجابةً للمناقشات المتزايدة عبر الإنترنت حول تفشى الفيروس، إذ قال مات هانكوك وزير الصحة البريطانى: "السلامة العامة على رأس أولوياتنا وبما أن هذا الوضع سريع التطور، فمن الأهمية أن يتمكن الجميع من الوصول إلى معلومات موثوقة ودقيقة عن فيروس كورونا.

وأضاف هانكوك: "أرحب بأن يقوم تويتر باتخاذ إجراء لتوجيه المستخدمين إلى الاستشارات الصحية الحكومية الرسمية، مما يساعد على معالجة المعلومات الخاطئة وضمان إطلاع الجمهور بشكل جيد، وهذا الإجراء مهم للغاية، وأريد أن أرى المزيد من شركات وسائل الإعلام الاجتماعية تحذو حذوه".

واستكمل هانكوك: "أريد أن أؤكد عدم وجود حالات مؤكدة لفيروس كورونا فى المملكة المتحدة ولدينا أطباء وفرق خبراء رائدة على مستوى العالم تعمل على حماية المرضى والموظفين فى المملكة المتحدة بأعلى المعايير الممكنة".

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بينما قالت الشبكة الاجتماعية: "نظرًا لطبيعة المشكلة سريعة التطور والاستجابة الدولية المتزايدة، فقد أطلقنا موجه بحث مخصصًا جديدًا للتأكد من أنه عند وصولك إلى الخدمة للحصول على معلومات حول فيروس كورونا # ، فإنك تقابل بمعلومات موثوقة وموثوقة أولاً".

جدير بالذكر تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 170 شخصًا من الفيروس حتى الآن، كما أصيب أكثر من 8000 شخص فى 18 دولة ومنطقة على الأقل، لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقى للأشخاص المصابين بالمرض 100000 ، أو حتى 350،000 فى ووهان وحدها ، حيث يحذرون من أن الفيروس قد يقتل ما يصل إلى اثنين من كل 100 حالة.