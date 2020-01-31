أمطار على مناطق متفرقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث َاضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 11 18

مطروح 09 19

السلوم 09 17

سيوة 06 16

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 09 18

العريش 09 19

رفح 09 18

رأس سدر 11 20

نخل 05 19

نويبع 14 21

طابا 08 18

كاترين 02 13

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 13 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 09 20

بني سويف 09 20

المنيا 06 20

أسيوط 06 21

سوهاج 07 21

قنا 06 22

الأقصر 07 23

أسوان 09 23

أبوسمبل 09 22

الوادي الجديد 03 23

شلاتين 12 23

أبو رماد 13 22

حلايب 13 21

رأس حدربة 15 21