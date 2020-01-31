لهواتف "iPhone"..تطبيق يتيح لك التسجيل من كاميرتين في وقت واحد

أعلنت مُؤخرًا شركة Filmic عن أحدث تطبيقات التصوير الخاصة بها، وهو تطبيق DoubleTake، القادر على التقاط مقاطع الفيديو من كاميرتي هاتف iPhone في وقت واحد .

وتمت معاينة التطبيق، المسمى DoubleTake، لأول مرة في إعلان شركة آبل عن تشكيلة هواتف iPhone 11 في شهر سبتمبر الماضي، ويمنحك التطبيق الجديد القدرة على معاينة وتسجيل الفيديو من كاميرات متعددة على آيفون في نفس الوقت.

صمّمت الشركة تطبيقها المسمى DoubleTake خصيصًا للكاميرا الثلاثية العدسة في هواتف iPhone الجديدة، وهو يسمح للمستخدمين بالتسجيل والتبديل بين جهازين متزامنين من خلال واجهة واحدة

والتطبيق مُتاح بشكل مجاني في متجر App Store.