شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Shadowgun War Games تصل للمستخدمين رسميا يوم 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استوديو Madfinger Games رسميا عن إطلاق لعبتها المنتظرة Shadowgun War Games الشهر المقبل، حيث من المنتظر أن تكون متاحة يوم 12 فبراير، وكانت استوديوهات Madfinger Games قد أعلنت فى سبتمبر الماضى عن لعبتها الجديدة على الهواتف المحمولة، وقد رافق هذا الإعلان نسخة اختبار محدودة جدا.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فبحلول نوفمبر من نفس العام، كشفت الشركة عن نسخة التسجيل المُسبق على متجر جوجل بلاى، لتعلن مؤخرا بشكل رسمى عن قرب الموعد النهائى لتقديم اللعبة لجميع المستخدمين، والذى سيكون يوم 12 فبراير.

ومن المنتظر أن تضم اللعبة الكثير من الأحداث، بما فى ذلك وضع المعارك 5v5 مع رسومات عالية الجودة ومجموعة من الأبطال الفريدين، وكل شخصية ستمتلك أسلحة فريدة خاصة بها، وستكون مهمتك بناء فريق استراتيجى من أجل النجاح والبقاء كذلك فسيكون بمقدور المستخدمين ممارسة اللعبة من خلال منظور الشخص الأول أو الشخص الثالث.

وطورت لعبة Shadowgun War Games تم تطويرها بشكل أساسى لتكون منافسة للعبة Overwatch، وهو الأمر الذى ساعد اللعبة بالفعل على تحقيق أكثر من مليون عملية تسجيل مسبق على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق اللعبة للكثير من النجاح عند إطلاقها

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جدير بالذكر كشفت استوديوهات Mad finger Games عن أن لعبة Shadowgun War متاحة الآن للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاى فى نوفمبر الماضى، وذلك بعد إطلاقها بشكل تجريبى فى وقت سابق.

وبحسب موقع thegameroof الأمريكى، فإن التفاصيل عن اللعبة لا تزال قليلة، مع عدم تحديد الشركة موعد بعينه لإطلاق لعبتها Shadowgun War Games رسميًا للجميع، وبفضل تفاصيل اللعبة على صفحتها من على المتجر، ستتوفّر عمليات الشراء داخلية، فضلًا عن وجود إعلانات قابلة للإزالة عند الشراء.