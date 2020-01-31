كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “تويتر” يقوم بتعديل نتائج البحث لمحاربة التضليل حول الفيروس التاجي

متابعة-سنيار: مع انتشار نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، يتخذ موقع تويتر خطوات جديدة لمحاربة التضليل حول الفيروس.

أعلنت الشركة أنها ستمنع نتائج البحث الآلي التي “من المرجح أن توجه الأفراد إلى محتوى غير موثوق به”، وبدلا من ذلك، استخدم البحث لتوجيه المستخدمين إلى معلومات موثوقة من مؤسسات مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وكتب موقع Twitter في بيان “… لقد أطلقنا موجه بحث مخصصا جديدا للتأكد من أنه عند وصولك إلى الخدمة للحصول على معلومات حول #coronavirus، تحصل على معلومات موثوقة أولاً”.

أقامت الشركة شراكات مع منظمات في 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، وتقول إنها ستتوسع لتشمل المزيد من المواقع “كلما دعت الحاجة”.

يشبه هذا النهج العمل الذي أنجزه تويتر لمكافحة المعلومات المرتبطة باللقاحات على منصته، والذي قام بتوجيه عمليات البحث ذات الصلة باللقاحات إلى موقع الحكومة والصحة والخدمات الإنسانية (HHS)، في محاولة للحد من نظريات المؤامرة وغيرها من المعلومات غير الصحيحة.

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على الرغم من أن تويتر يقول إنه لم ير “محاولات منسقة كبيرة لنشر المعلومات المضللة” المتعلقة بفيروس كورونا، إلا أن هناك أكثر من 15 مليون تغريدة متعلقة بهذه المشكلة في الأسابيع الأربعة الماضية وحدها، وفقا لما ذكرته الشركة.

جدير بالذكر أن نظريات المؤامرة الفيروسية والتضليل حول فيروس كورونا تنتشر على Facebook و Instagram و TikTok.

لذلك، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يعمل Twitter على القضاء على معلومات مضللة عن الفيروس التاجي بالكامل، فإن الشركة تقول إنها تأمل في المساهمة في الجهود “لاحتواء التهديد”.