شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثا جديدا لأجهزة iPad و MacBook وأبل Watch وأبل TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل تحديثًا جديدًا للبرامج لأجهزة iPad و MacBook و أبل Watch و أبل TV، حيث طرحت شركة التكنولوجيا العملاقة تحديثiPadOS 13.3.1 و macOS Catalina 10.15.3 و watchOS 6.1.2 و tvOS 13.3.1 لمستخدميها، وتأتي التحديثات في نفس اليوم، حيث أعلنت الشركة عن أحدث نتائجها الفصلية، وذلك بحسب موقع TOI الهندى، وفيما يلي كل ما يتم تضمينه كجزء من هذه التحديثات.

iPadOS 13.3.1 :

قامت أبل بإصلاح مشكلة حدود الاتصالات في وقت الشاشة والتي سمحت بشكل أساسي بإضافة جهة اتصال إضافية دون استخدام رمز مرور، أيضا فقد أضافت الدعم لأصوات اللغة الإنجليزية الهندية سيري ل HomePod‌.

كما يعالج مشكلة في البريد والتي قد تتسبب في تحميل الصور عن بُعد حتى عندما يكون إعداد "تحميل الصور عن بُعد" تم تعطيله، ويعمل على إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى ظهور مربعات حوار متعددة للتراجع في البريد.

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تحديث macOS Catalina 10.15.3

قامت شركة أبل بتحسين أداء تحرير الفيديو متعدد الدرجات ومعالجة جاما لمستويات اللون الرمادي المنخفضة، كما يعمل على تحسين أداء تحرير الفيديو متعدد الدرجات للفيديو HEVC و H.264 المشفر 4K على جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة (2019) )..

أبل Watch Series

تشير ملاحظات إصدار أبل إلى أن التحديث "يوفر تحديثات أمان مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين" ومع ذلك ، فهي لا تدرج التفاصيل، وينطبق الأمر نفسه على آخر تحديثات tvOS حيث تنص صفحة الدعم ببساطة على أن "هذا التحديث يتضمن تحسينات عامة في الأداء والاستقرار."