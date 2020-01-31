شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات ألعاب نينتندو على الهواتف الذكية تتجاوز مليار دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة نينتندو من تحقيق أكثر من مليار دولار مبيعات على أندرويد و iOS من ألعابها وعلى رأسها Fire Emblem Heroes، حيث تعد نينتندو من أكبر شركات الألعاب، حيث تخطت مبيعات ألعابها الستة على النظامين 1 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير Sensor Tower للإحصاءات السوقية.

وبحسب التقرير، فإن لتعبة Fire Emblem Heroes حققت وحدها مبيعات 656 مليون دولار، وهو ما يعتبر أكثر من عدد من الألعاب الأخرى مجتمعة، حيث تتميز اللعبة الأكثر تحقيقًا للأرباح بأنها تتيح الحصول على شخصيات عشوائية للمستخدمين عند عمليات الشراء، وبالتالي تحفيز اللاعبين للشراء أكثر.

فيما جاءت ألعاب Animal Crossing: Pocket Camp في المرتبة الثانية من حيث المبيعات بـ 131 مليون دولار، تليها لعبة Dragalia Lost بـ 123 مليون دولار، ثم لعبة Mario Kart Tour بـ86 مليون دولار، و لعبة Super Mario Run بتحقيق 76 مليون دولار، وفي النهاية لعبة Dr. Mario World بتحقيق 4.8 مليون دولار.

Advertisements

,تمثل هذه الأرقام الأموال التى ينفقها اللاعبين، وهو ما يعني أن عائدات نينتندو من متاجر الهواتف الذكية نفسها والإعلانات غير محسوبة، فيما كانت اليابان هي السوق الأكبر للشركة من خلال المساهمة بنحو 581 مليون دولار وبنسبة 54% من كافة مبيعات الشركة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بالمساهمة بتحقيق 316 مليون دولار وبنسبة 29% من المبيعات.

جدير بالذكر أطلقت نينتندو لعبة Mario Kart Tour يوم 25 سبتمبر كأحدث لعبة للهواتف المحمولة، حيث تمت إتاحتها للتحميل على أجهزة iOS وأندرويد، وحققت نجاحًا كبيرًا بالفعل، فبعد أسبوع واحد من الإصدار تم تحميل Mario Kart Tour بالفعل 90 مليون مرة، بحوالي 53.5 مليون على منصة أندرويد، و36.5 مليون على iOS، وتمنح هذه الأرقام أكبر إطلاق للهاتف من نينتندو حتى الآن.