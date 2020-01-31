شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 117 "إيموجى" جديد قادم لهاتفك الذكى فى 2020.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الرموز التعبيرية جزءًا من المحادثات اليومية للعديد من الأشخاص عبر الإنترنت، إذ تستخدم للتعبير عن المشاعر والانفعالات المختلفة، لذا أصدرت يونيكود كونسورتيوم المسئولة عن إطلاق الرموز التعبيرية الجديدة والموافقة عليها، قائمة كاملة بجميع الرموز التعبيرية الجديدة القادمة هذا العام، وفى مدونة حول التحديث، أوضحت Emojipedia: "أعلن اليوم من قبل Unicode Consortium ، 117 رمز تعبيرى جديد يشكل جزءًا من Emoji 13.0 والتى ستأتى إلى معظم الأنظمة الأساسية فى النصف الثانى من عام 2020."

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تتضمن الرموز التعبيرية الجديدة وجهين مبتسمين جديدين - "وجه مبتسم بالدموع" و "وجهًا متنكرًا" - بالإضافة إلى عدة شخصيات جديدة، بما فى ذلك رجل يرتدى فستان زفاف، والسيدة كلوز.

تمت إضافة العديد من الحيوانات الجديدة، بما فى ذلك الدب القطبى والماموث والبيسون الأمريكى وعجل البحر، فى حين تشمل المواد الغذائية الجديدة الشاى الفقاعى والفلفل الأخضر، ووعاء فوندو الجبن والزيتون.

وتشمل الإضافات البارزة الأخرى علم المثليين ورمز مخصص للمثليين، بالإضافة إلى أشكال أكثر شمولاً بين الجنسين من الرموز التعبيرية الحالية.

ومع ذلك، هناك رمز تعبيرى جديد لفت انتباه الناس حقًا على تويتر وهو رمز تعبيرى للأصابع، يشار إليه باسم "إيماءة اليد الإيطالية"، إذ أحد مستخدمى تويتر: "زيتون وأصابع متشابكة؟ إنه تقدم كبير للحفاظ على الصور النمطية الإيطالية".

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وكتب آخر: "لقد عشت فى إيطاليا، ويستخدم الإيطاليون تابك الإصبع فى كل شيء، أنت تعرف كيف يبدو على وجهنا، إذا شعرنا بالارتباك حيال شيء ما؟ إنهم يفعلون ذلك بأصابعهم".

جدير بالذكر كشفت مؤسسة Unicode Consortium المسؤولة عن تطوير وترخيص الرموز التعبيرية "الإيموجي"، عن الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا لأول مرة على الإطلاق عبر منصات البرمجيات.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فإن مؤسسة Unicode Consortium تستخدم التردد كعامل واحد لتحديد أى الرموز التعبيرية التى يجوز استخدامه، فيما قالت المؤسسة أنها تنشر هذه البيانات جزئيًا لمساعدة الأشخاص الذين يقترحون رموز تعبيرية جديدة.