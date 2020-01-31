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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| منشفة K-25 الذكية… خالية من الرائحة ومصنوعة من مواد مستدامة
متابعة-سنيار: تتوفر منشفة K-25 الذكية في مجموعة متنوعة من الأحجام المختلفة، من منشفة الوجه إلى منشفة الحمام.
منشفة K-25 منشفة ناعمة خالية من الرائحة مصنوعة من مواد مستدامة والتي أنشأتها سولو ومقرها لوس أنجلوس، بكاليفورنيا.
تتوفر المنشفة في مجموعة من الألوان، بما في ذلك Frost Gray و Galaxy Blue و Vanilla، وهي فوط فائقة الامتصاص توفر بديلا خفيف الوزن وصديقا للبيئة لمناشف Terry و Microfibre.
المنشفة الذكية الفريدة K-25 تتوفر الآن عبر Indiegogo مع تعهدات مبكرة توفر ما يصل إلى 39٪ من سعر التجزئة الموصى به.
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