كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| منشفة K-25 الذكية… خالية من الرائحة ومصنوعة من مواد مستدامة

متابعة-سنيار: تتوفر منشفة K-25 الذكية في مجموعة متنوعة من الأحجام المختلفة، من منشفة الوجه إلى منشفة الحمام.

منشفة K-25 منشفة ناعمة خالية من الرائحة مصنوعة من مواد مستدامة والتي أنشأتها سولو ومقرها لوس أنجلوس، بكاليفورنيا.

تتوفر المنشفة في مجموعة من الألوان، بما في ذلك Frost Gray و Galaxy Blue و Vanilla، وهي فوط فائقة الامتصاص توفر بديلا خفيف الوزن وصديقا للبيئة لمناشف Terry و Microfibre.

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المنشفة الذكية الفريدة K-25 تتوفر الآن عبر Indiegogo مع تعهدات مبكرة توفر ما يصل إلى 39٪ من سعر التجزئة الموصى به.