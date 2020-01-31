كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| جهاز iPhone مستوحى من Cybertruck الجديد من Tesla ويكلف أكثر من 5000 دولار

متابعة-سنيار: أعلنت شركة التكنولوجيا الفخمة الروسية Caviar مؤخرا عن Cyberphone، وهو iPhone 11 Pro تم تعديله ليبدو وكأنه الشاحنة الكهربائية التي أعلنت عنها Tesla مؤخرا، وتقول الشركة إن جمالية الهاتف كانت مستوحاة من هندسة Cybertruck لشركة Tesla، والتي كشفت عنها الشركة في نوفمبر.

نالت Cybertruck اهتماما سريعا لعدة أسباب، أبرزها تصميمها الاستقطابي وغير التقليدي.

قد يكون Cyberphone أرخص بعشرات الآلاف من الدولارات من Cybertruck الذي يعتمد عليه، لكنه لا يزال أغلى بكثير من الهاتف الذكي العادي، حيث يبدأ سعره من 5256 دولارا، وفقا لما ذكره Mashable، وسيتم إنشاء 99 منها فقط.

هنا نظرة فاحصة على Cyberphone:

على الرغم من أن Cyberphone هو iPhone تم تعديله، إلا أنه بالكاد يمكن التعرف عليه.

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ذلك لأن الجهاز مُغطى بألواح معدنية زاويّة، كاملة مع غطاء الشاشة الذي يتطور للعمل كقاعدة مسند.

ولكن عند إلقاء نظرة فاحصة، ستتعرف على الكاميرا الثلاثية الخاصة بـ iPhone 11 Pro.

بخلاف مظهره غير التقليدي، فإن Cyberphone يشبه أي هاتف iPhone 11 Pro آخر، يحتوي على ثلاث عدسات كاميرا، ويعمل على رقاقة A13 Bionic من أبل، ويحتوي على شاشة بحجم 5.8 بوصة، ويتوفر الهاتف أيضا للطلب بحجم أكبر 6.5 بوصة من iPhone 11 Pro Max.