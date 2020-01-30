شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 117 رمزا جديدا لقائمة الإيموجى لعام 2020 على تطبيقات الدردشة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب انتهاء أول أشهر عام 2020، أعلنت منظمة يونيكود كونسورتيوم Unicode Consortium غير الربحية - المسؤولة عن تطوير وترخيص الرموز التعبيرية "الإيموجى" - قائمتها الجديدة الخاصة بالرموز التعبيرية الإيموجى "emoji" الشهيرة، والتى يتم استخدامها بين مستخدمى برامج وتطبيقات الدردشات المختلفة حول العالم.

وبحسب موقعengadget ، فإن قائمة الإيموجى emoji الخاصة بالعام الجارى والتى تحتوى على 117 رمزا تعبيرا جديدا سوف تجعل المحادثات مع الأصدقاء أكثر متعة، حيث انضمت العديد من الرموز التعبيرية الجديدة إلى قائمة الرموز التعبيرية المحدثة.

وسيصبح بإمكان مستخدمى تطبيقات الدردشة العالمية مثل واتس آبWhatsapp ، وفيسبوك ماسنجرFacebook Masnger ، وغيرها استخدام رمز الوجه المبتسم بدمعة واحدة، وعلامة القبضة الإيطالية الشهيرة الطالبة للسماح، كما ستنضم جميع الألوان المختلفة المميزة للون البشرة لمختلف سكان العالم.

وحرصت منظمة يونيكود كونسورتيوم Unicode Consortium على انضمام العديد من رموز الإيموجى emoji التعبيرية، مثل رموز البدلة الرسمية الرجالية الخاصة بالأفراح والمناسبات، بالإضافة إلى فستان الزفاف، ورمز الإيموجى الخاص ويعبر عن إطعام الطفل بواسطة رجل أو امرأة.

كما دعم عملاقا التكنولوجيا جوجل Google ومايكروسوفت Microsoft وجود إضافات بارزة أخرى على قائمة 2020 لمنظمة يونيكود كونسورتيوم Unicode Consortium الخاصة برموز الإيموجى التعبيرية، حيث ظهرت رموز طريفة مثل رمز مقاتل النينجا ووجه الدب القطبى بالإضافة إلى حيوان الماموث ورموز طبية تعبيرية أخرى للقلب والرئة، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".

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إيموجى جديدة

وتحتل رموز الإيموجى التعبيرية أهمية كبيرة لدى مستخدمى برامج وتطبيقات الدردشة حول العالم، حيث تم تخصيص يوم عالمى للاحتفال السنوى بتلك الرموز التعبيرية يوافق يوم 17 يوليو من كل عام، حيث اكتسب هذا اليوم أهمية عالمية جعلت العديد من المبانى الشهيرة حول العالم مثل مبنى "إمباير ستايت" تضاء باللون الأصفر الذى يعد اللون الرسمى لرموز الإيموجى التعبيرية.

والجدير بالذكر أن قائمة رموز الإيموجى التعبيرية الخاصة بالعام الماضى ضمت العديد ما يزيد عن 230 رمزًا جديدًا، كان من بينها رمز الفلافل العربية خاص بمستخدمى نظام تشغيل iOS الخاص بأجهزة وهواتف أبل Apple الذكية، بالإضافة إلى والعديد من تصاميم المساجد الإسلامية المختلفة.



النينجا ضمن الرموز التعبيرية الجديدة



حيوان الماموس إيموجى جديدة بتطبيقات الدردشة