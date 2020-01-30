شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الصور الأكثر دقة وتفصيلا للشمس على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُظهر الصور الأكثر تفصيلاً للشمس على الإطلاق أنماطًا من البلازما المضطربة مع خلايا كبيرة تنقل الحرارة من القلب إلى السطح، وتعد هذه الصور هي الأولى التي التقطها تلسكوب دانييل ك. إنوي للطاقة الشمسية في هاواي، والمتوقع أن يبدأ عصر جديد من علوم الطاقة الشمسية، حيث سيسمح للفلكيين بالكشف عن تفاصيل سطح الشمس ومعرفة المزيد عن كيفية تكوين الطقس الفضائي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يكون لهذا النشاط الشمسي تأثير كبير على التكنولوجيا على الأرض، حيث يهدم شبكات الطاقة، ويعطل الاتصالات الصناعية ويؤثر على السفر الجوى.