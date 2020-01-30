تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن هاتف nova 7i في 14 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في ماليزيا في 14 من فبراير، للإعلان الرسمي عن هاتف nova 7i، وهو إصدار الشركة الذي أطلق في السابق في السوق الصيني بعنوان nova 6 SE.

ينطلق هاتف nova 7i في 14 من فبراير برقاقة معالج Kirin 810، كما يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن تقدم هواوي هاتف nova 7i مع واجهة EMUI 10 التي ترتكز عل نظام تشغيل Android 10، إلا أن الهاتف لا يضم خدمات جوجل نتيجة للحظر الأمريكي.

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كما يضم هاتف nova 7i شاشة LCD بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس، وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، ومستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير.

ويأتي مستشعر البصمة في هاتف nova 7i في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mA مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 40W لشحن الهاتف بنسبة 70% في 30 دقيقة فقط، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لنتعرف على سعر هذا الإصدار والأسواق التي سيتوفر فيها لاحقاً.

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