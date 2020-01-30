قسم الأجهزة القابلة للإرتداء في آبل كبير بما يكفي لدخول قائمة Fortune 150

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية، فليس هناك من ينكر أن أبل قد غطت السوق إلى حد كبير. ومع ذلك، يبدو أن القسم المسؤول عن الأجهزة القابلة للإرتداء في شركة آبل يمكن أن يكون أكبر بكثير مما توقعه معظمنا، لأنه وفقًا للنتائج المالية الرسمية التي أدلت بها شركة آبل مؤخرًا، فإن قسم الأجهزة القابلة للارتداء في الشركة قد جنى أموالًا كافية لجعله كبيرًا بقدر الشركات المصنفة ضمن قائمة Fortune 150 لأكبر الشركات في العالم.

يُقال أن الأجهزة القابلة للارتداء من آبل قد حققت إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار في الربع الأخير من العام 2019، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في نفس الربع من العام 2018. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم يقف وراء العديد من المنتجات، بما في ذلك Apple Watch و AirPods وسماعات Beats ومكبر الصوت الذكي HomePod أيضًا، على الرغم من أنه ليس قابلاً للإرتداء تمامًا.

تردد أيضًا أن 75 في المئة من مشتري Apple Watch هم مستخدمين جدد، مما يشير إلى أن شركة آبل قد تمكنت من جذب عملاء جدد بإستمرار إلى جهازها القابل للإرتداء. إنه في الحقيقة رقم مثير للإعجاب من حيث الإيرادات، ولكن أيضًا حقيقة أن الأجهزة القابلة للإرتداء من الشركة تمكنت من تخطي إيرادات حواسيب Mac، والتي كانت جزءًا أساسيًا من الأعمال التجارية لشركة آبل منذ الأيام الأولى تجعل هذا الرقم أكثر إثارة للإعجاب.

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من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق ساعة Apple Watch جديدة هذا العام، والتي نتصور أنها ستزيد من إيراداتها، على الرغم من أننا لا نعرف أي شيء حاليًا عن Apple Watch Series 6 حتى الآن.