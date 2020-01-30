تسريب جديد ” يؤكد ” قدوم الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro مع 16GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - توشك شركة Xiaomi على إطلاق الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro، ولقد رأينا تسريبات متعددة مُتعلقة بهذين الهاتفين خلال الأسابيع القليلة الماضية. أحدث تسريب وردنا اليوم من الصين، وهو يعرض لنا صورة لصفحة About الخاصة بالهاتف Xiaomi Mi 10 Pro.

تشير الصورة إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم مواصفات تقنية مثيرة جدًا للإعجاب تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وشاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 16GB، وذاكرة داخلية بحجم 512GB، فضلا عن بطارية بسعة 5250mAh.

هذه الصورة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 108 ميغابكسل. وفي حالة إذا كانت المعلومات التي تم رصدها في الفترة الماضية صحيحة، فالهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيدعم أيضًا الشحن السريع بقوة 65W مما يتيح إعادة شحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون 35 دقيقة فقط.

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عمومًا، من المفترض أن نتأكد من صحة هذه المواصفات، والتعرف على مواصفات الهاتف Xiaomi Mi 10 العادي أيضًا عندما يتم الإعلان رسميًا عن كلا الهاتفين في الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.