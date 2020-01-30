شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق مركبة Ranger 6 إلى القمر فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم 30 يناير ولكن قبل أكثر من 60 عاما فى 1964، أطلقت ناسا المركبة الفضائية Ranger 6 في مهمة للحصول على أول صور عن قرب لسطح القمر، وحملت المركبة الفضائية ست كاميرات تليفزيونية لنقل مقاطع الفيديو وصور القمر، لكن الكاميرات فشلت، ولم يتم إرجاع أي صور على الإطلاق.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان هذا هو فشل المهمة السادسة لبرنامج Ranger، فلم يكن الكونجرس سعيدًا بسلسلة الإخفاقات، ودعا إلى إجراء تحقيق في مشاكل الإدارة في مقر ناسا ومختبر الدفع النفاث.
وكان سبب الفشل هو أنها تم تصميمها لدخول مدار مرتفع 37000 في 684000 ميل، ولكنها لم تتجاوز مدار أرضي منخفض، وتسبب عطل في الصاروخ في توقف المحرك قبل الأوان.
ودائما ما كان القمر مطمع للعديد من الدول لاستكشافه إلى أن وصل البشر إلى سطحه ومازال العمل للعودة مرة أخرى أيضا.
كما أرسلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، الهند، ووكالة الفضاء الأوروبية مركبات فضائية لمدار القمر، حيث ساهمت تلك المركبات جميعها في تأكيد اكتشاف وجود ثلوج مائية قمرية في الحفر، إلا أن بعد نجاح مهمة رحلة أبولو 17 الأمريكية عام 1972، لم تزر القمر سوى مركبات فضائية غير مأهولة برواد الفضاء.
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