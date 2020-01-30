بالخطوات... فعّل ميزة وقف التتبع على فيسبوك وامنع مراقبتك!

بعدما تعهد مارك زوكربيرغ عام 2018 ببناء أداة "سجل واضح" لمستخدمي موقع فيسبوك، ها هو اليوم يفي بالوعد ويصدر أداة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة كيف يتم متابعتهم على مواقع أخرى. كما تمكنهم هذه الأداة من تعطيل متابعة نشاطاتهم على فيسبوك.

من المعروف أن كل ما تقوم به على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك، ممكن مشاهدته من قبل جميع الناس ما لم تغير إعدادات الخصوصية يدويًا بنفسك. وإن كنت لا ترغب بذلك، فعليك تغيير الإعدادات فوراً، أو التوقف عن استخدام الإنترنت بشكل كامل.

يُظهر لك تعقب "النشاط خارج فيسبوك" (Off-Facebook Activity) الجديد، والذي تم كشف النقاب عنه يوم أمس في يوم خصوصية البيانات، قائمة مفصلة بالمواقع والتطبيقات والمتاجر التي يعرف فيسبوك بأنك قد زرتها. ويتيح لك امكانية إيقاف تشغيل هذا التتبع، لو كنت تريد.

وإن كنت ترفض أن يتعقب موقعك أي شخصٍ غريب، عليك تفعيل ميزة "أداة مسح السجل"، باعتماد الخطوات التالية:

على الهاتف المحمول:

1. أدخل الى حسابك الخاص على فيسبوك، ثم انتقل الى القائمة الخاصة بك (Menu) الذي تظهر على شكل 3 خطوط أفقية فوق بعضها البعض

2. مرّر للأسفل الى خيار "الإعدادات والخصوصية " (Settings & Privacy)، ثم أنقر على خيار "الاعدادات" (Settings)

3. مرر للأسفل في القائمة حتى تجد "معلومات فيسبوك الخاصة بك" (Your Facebook Information)، وهنا عليك ايقاف التتبع خارج فيسبوك بالضغط على "تعطيل تعقب فيسبوك للنشاطات" (Off-Facebook Activity)

على أجهزة الكومبيوتر:

1. أدخل إلى إعداداتك (السهم الأزرق على يمين الشاشة)، وانتقل الى القائمة التي تظهر على اليسار

2. اختر "معلومات فيسبوك الخاصة بك" (Your Facebook Information)

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3. تظهر أمامك قائمة جديدة فيها خيار "تعطيل تعقب فيسبوك للنشاطات" (Off-Facebook Activity)، اضغط على "عرض" (view) لمشاهدة قائمة الأنشطة

انتبه، إن كنت تعمل على جهاز الكومبيوتر أو الموبايل، فسيطلب منك فيسبوك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك قبل أن يتيح لك مشاهدة قائمة أنشطتك.

تسمح لك هذه الميزة بـ "مسح السجل بالكامل" (Clear History)، وتتيح للمستخدمين امكانية منع التطبيقات والمواقع الإلكترونية من الوصول الى السجل، كما تسمح بتنزيل المعلومات الخاصة، والتحكم بإدارة النشاط في المستقبل. اختر ما إذا كنت ستسمح لمواقع الطرف الثالث (كالشركات الاعلانية) بمتابعة تعقبك عبر فيسبوك.

في حال قررت إيقاف تشغيل تتبع النشاط في المستقبل (Future Activity)، فسيظهر أمامك تحذير هام يخبرك بأنه سيتم منعك من تسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب باستخدام موقع فيسبوك، لأن نشاطك سيتم فصله عن حسابك. لذلك، فإن كنت ترغب بالوصول إلى العديد من مواقع وتطبيقات الطرف الثالث عبر معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك على فيسبوك، ابقِ ميزة التتبع. ماذا يعني تعطيل تعقب فيسبوك للنشاطات؟

تتبع الشركات والتطبيقات وموقع فيسبوك نشاط المستخدمين، سواء أكانوا متصلين بالإنترنت أم غير متصلين. ويتم ذلك عبر ملفات تعريف الارتباط، وتسجيل الدخول إلى موقع فيسبوك.

يقوم فيسبوك بتجميع كل هذه البيانات واستخدامها لخدمة المستخدمين من خلال اقتراح الإعلانات والانضمام الى المجموعات وتتبع الانشطة التجارية وما إلى ذلك.

بالمقابل، يثبت معظم المعلنين الأذكياء عبر الإنترنت ملفات تعريف الارتباط على مواقعهم الالكترونية، للسماح بإعادة استهداف المستخدمين وقياس أداء الحملات الإعلانية بشكل أفضل، كتتبع عملية تحويل الشراء مثلا.

"يوم خصوصية البيانات"

وأعلنت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي، في "يوم خصوصية البيانات"، أنه على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، ستعرض على ما يقارب ملياري شخص حول العالم، مطالبة لتشجيع المستخدمين على مراجعة إعدادات الخصوصية لديهم. وأشارت الى ان المطالبة ستظهر في موجز الأخبار، وستوجه المستخدم إلى أداة "فحص الخصوصية"، التي تم تحديثها في الوقت الأخير.

وأضافت الشركة أن ذلك يعمل على تسهيل ضبط من يمكنه رؤية نشاط المستخدمين ومعلومات ملفهم الشخصي، وتعزيز أمان الحسابات من خلال تشغيل تنبيهات تسجيل الدخول اليها، ومراجعة المعلومات التي تشاركها المستخدمين مع التطبيقات التي قاموا بتسجيل الدخول إليها مستخدمين موقع فيسبوك.

يذكر أن "يوم خصوصية البيانات" هو جهد دولي يُعقد سنويًا في 28 كانون الثاني، لإذكاء الوعي بأهمية احترام الخصوصية وحماية البيانات وتمكين الثقة.

يُشار إلى أن فيسبوك يتعرض لضغوط للقيام بمزيد من التحديثات لحماية خصوصية المستخدم، خصوصا بعد ظهور فضيحة خصوصية البيانات في شهر آذار الماضي، حين تم الكشف عن أن Cambridge Analytica، وهي شركة استشارية في المملكة المتحدة، حصلت على البيانات الشخصية لما يقارب من 87 مليون مستخدم في فيسبوك من دون إذن منهم.