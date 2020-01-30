شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روبوت الحشرة" بحجم عملة صغيرة يطير ويكتشف تسرب الغاز .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون روبوت الحشرة "RoboFly" للمساعدة في مهام الإنقاذ، واكتشاف تسرب الغاز، وتلقيح المحاصيل، إذ يمكن للروبوت الصغير الذى يساوى حجم عملة صغيرة فقط، التحرك بالهواء والانجراف على أسطح المياه للقيام بمهام مختلفة، وهو مستوحى من الحشرات الطائرة، حيث يتمكن من القيام بمهامه بمرونة وسلاسة رغم صغر حجمه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الحشرة الطائرة مزودة بمفصلات رقيقة من البلاستيك في جسمها من ألياف الكربون والتي تعمل كالمفاصل، وأوامر نظام التحكم المتوازن الذي يوفر حركات دورانية للأجنحة، حيث يتم التحكم في كل جناح بشكل مستقل في الوقت الفعلي.



حشرة روبوتية ويعتقد الفريق أن إنشاءه أكثر فاعلية من النماذج الحالية، لأن Robofly قادر على تجنب العقبات بمساعدة أنماط الحركة المختلفة، حيث رأى الباحثون في جامعة واشنطن قيودًا على الروبوتات بحجم الحشرات، وبالتحديد أنه قد يكون من الصعب بناءها، حيث ينطوي تصميمها على عدة مكونات صغيرة.

روبوت صغير

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وقال يوجيش تشوكواد، أحد الباحثين الذين أجروا الدراسة: "يتم تطوير معظم الروبوتات بحجم الحشرات تحت المجهر حاليا، ويتم تجميعها بعناية باليد، لأنها تحتوي على العديد من الأجزاء المجهرية منفصلة، وإذا أسقطت بطريق الخطأ الكترونيات بحجم حبة السمسم في المعمل لن تجدها ولا يعمل الروبوت".

وأضاف تشوكواد: "RoboFly تستخدم جناحيها اللذين تقادهما محركات للطيران وتحلق مثلما تفعل بعض الحشرات".

كما يمكن أن تتحرك وتوجه على الأرض من خلال الاستفادة من نفس مجموعة الأجنحة الخفية، نظرًا لخصائصها خفيفة الوزن، وإذا تم تعديلها باستخدام مجموعة من ثلاثة ملاحق تشبه القدم، فيمكنها الهبوط على أسطح المياه.