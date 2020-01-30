افضل تطبيقات تغيير حجم الصور على اندرويد يناير 2020

هذا موضوع جديد من موضوعاتنا الخاصة بتطبيقات اندرويد. هذه المرة فإن تغيير حجم الصور مهمة تريد ان تقوم بها اكثر من مرة على هاتفك. و يمكن ان هذه اكثر الأشياء التي ستحتاج الى القيام بها لأي سبب. سواء ان تستعملها على وسائل التواصل الإجتماعي او تستعملها كخلفية لهاتفك المحمول. و غيرها من الوظائف التي تحتاج لحجم معين لصورك الخاصة. و لذلك هذا المقال لأبرز التطبيقات التي تساعدك على تغيير حجم الصور الخاصة بك.

Codenia Image Size

تطبيق تغيير الحجم الصور بكل ما تحمله الكلمة من معنى. التطبيق بسيط جداً و مريح جداً في الإستعمال. انت تفتح الصورة على التطبيق. تضع الحجم الجديد الذي تريد الصورة ان تخرج به. تظبط قطع الصورة للحفاظ على نسبة الأبعاد الخاصة بالصورة. او القيام بذلك يدوياً. كما يمكنك ايضاً القيام بتغيير حجم تخزين الصورة بالتحكم في جودة الـJPEG عن طريق اعدادات التطبيق كذلك. التطبيق مجاني مع نسخة مدفوعة بسعر 5 دلارات

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Lit Photo Compress & resize

هو تطبيق لتغيير حجم الصور بكل بساطة. حيث انه يقوم بهذه المهمة بكل كفائة. حيث ان التطبيق يقوم بهذه المهمة بشكل يدعوا الى الإعجاب بالتطبيق بشكل كبير. خاصة انه يحمل ايضاً اختيارات لضغط الصور الخاصة بك. بدون ان يقع هناك اي ضرر على الصورة. التطبيق رخيص جداً و فعال بشكل كبير و سيعمل بكل كفائة تريدها.

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Resize Me

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هذا من التطبيقات المثالية التي يمكنك استعمالها من اجل هذه الأمور. يمكنك ضغط و اعادة تغيير لحجم اي صورة. كما ان التطبيق يدعم ملفات PNG و JPEG كما يمكن للتطبيق حفظ اعدادات الصورة التي قمت بتغيير حجمها. و بذلك يمكنك تغيير حجم مجموعة من الصور تباعاً بشكل تلقائي. التطبيق مجاني مع نسخة مدفوعة بسعر دولار و نصف

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Photo Resizer

هذا ابسط تطبيق في هذه القائمة. حيث ان هذا التطبيق يساعد على تغيير حجم اي صورة. و هو بسيط للغاية و يساعدك على اي مهام بسيطة جداً. انت تختار صورة ثم تختار الوضع الذي تريد تطبيقه. هذا فقط ما تحتاج اليه. بالطبع الإضافات التي تحملها التطبيقات المختلفة جيدة جداً و لكن في بعض الأحيان فالبساطة الخاصة بالتطبيق مرغوبة بشكل كبير.

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Z Mobile photo resizer

هذا التطبيق يعمل بشكل جيد في كل الحالات تقريباً. حيث انه يساعدك على تصغير حجم الصور بعدة طرق بدون اي مشاكل و بكل سهولة. انه يدعم صيغ PNG و JPEG و يقدم عدة طرق لتصغير الصور. سواء بإستعمال نسبة الأبعاد الخاصة بالصور. او بإستعمال الـPixels نفسها. كما يساعدك على مشاركة الصور مباشرة من خلال التطبيق بعد الإنتهاء منها.