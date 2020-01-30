ميزة جديدة لتطبيق غوغل إيرث يتيح لك التجول في الفضاء عبر هاتفك

طرحت شركة ”غوغل“ ميزة جديدة لتطبيق غوغل إيرث على الهاتف لتمكن المستخدم من التجول في الفضاء واستكشافه.

عندما تقوم بتصغير الخريطة لفترة طويلة أثناء استخدام غوغل إيرث Google Earth على الويب أو على تطبيق Pro على الكمبيوتر، تصل إلى منظر الكوكب والنجوم في الخلفية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على تطبيق الهاتف، ففي السابق كان هذا الإجراء يؤدي إلى ظهور خلفية باللون الأسود العادي عند استخدام البرنامج على الهاتف المحمول.

والآن، قامت شركة غوغل بتحديث تطبيق الهاتف وأضافت إمكانية عرض الكون المرصع بالنجوم على الهواتف والأجهزة اللوحية، وذلك بفضل حقيقة أن الأجهزة المحمولة أصبحت الآن أكثر قوة من أي وقت مضى.

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ووفقا لموقع ”إنغادجت“، يستطيع المستخدم الآن استعراض صور لدرب التبانة أثناء تدوير الكرة الأرضية، وهي ليست مجرد خلفية، بل خريطة نجمية حقيقية تم تصويرها بوساطة المرصد الجنوبي الأوروبي.

ونظرا لأن المستخدم سينظر إلى كوكبنا من الخارج، فسيتمكن من رؤية النجوم كما تبدو على ارتفاع 30 ألف ميل فوق سطح الأرض، وهو أمر رائع لمن يريد استكشاف الفضاء.

ومن جانبها تقول غوغل إن إضافة النجوم إلى التطبيق هي جزء من جهودها لجعله يبدو واقعيا قدر الإمكان، ولهذا السبب أضافت الشركة سابقا غيوما متحركة لعرض أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.

وكتب مهندس البرمجيات ”جوناثان كوهين“: ”الواقعية مهمة بالنسبة لنا. نريد من الأشخاص الذين يستخدمون برنامج غوغل إيرث أن يروا كوكبنا في سياق موقعنا في الكون“.