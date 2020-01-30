تكنولوجيا: Caviar تكشف النقاب عن Cyberphone المستوحى من Cybertruck وiPhone 11 Pro mod

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Caviar النقاب عن Cyberphone الذي يتميز بتصميم مستوحى من سيارة تيسلا Cybertruck وأيضاً iPhone 11 Pro mod من شركة ابل، على أن ينطلق بسعر 5265 دولار للنموذج الرئيسي.

قامت شركة Caviar التي عرفت بإنتاج الأدوات والأجهزة الفاخرة، بالإعلان اليوم عن Cyberphone، الذي يجمع بين تصميم سيارة Cyberphone و iPhone 11 Pro mod.

ويرتكز تصميم Cyberphone على كلاً من هواتف iPhone 11 Pro و11 Pro Max، أيضاً على غرار سيارة Tesla Cybertruck صمم Cyberphone من التيتانيوم.

ويختلف تصميم Cyberphone عن التصميم المعتاد من شركة Caviar، حيث يدعم التصميم الجديد المستخدم بتجربة أفضل وعملية للإستخدام على مدار اليوم، حيث لا يضم النقوش والزخارف التي أشتهرت بها تصاميم Caviar.

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أيضاً تدعم الشاشة لوحة من التيتانيوم، والتي يمكن أن تدعم التدوير إلى الأسفل أو إلى الخلف لتثبيت الهاتف، كما أنها توفر حماية بكفاءة أعلى للهاتف.

يذكر أن شركة Caviar تخطط لإطلاق 99 وحدة فقط من Cyberphone، مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت وترتكز على iPhone 11 Pro بسعر 5265 دولار، بينما يأتي الإصدار الخاص بهاتف 11 Pro Max بمستوى تسعير أعلى، كما تتوفر نماذج بسعة تخزين أعلى وتكلفة إضافية.

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