تكنولوجيا: مايكروسوفت تشهد إنخفاض في إيرادات سلسلة Xbox بنسبة 11%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي تسجل فيه عملاق البرمجيات نمو واضح في إيرادات الخدمات السحابية، والبرمجيات، إلا أن الشركة شهدت تراجع خلال الربع السابق في إيرادات سلسلة Xbox وفقاً لتقرير الشركة المالي، حيث تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 11%.

إرتفعت إيرادات الخدمات السحابية لشركة مايكروسوفت بنسبة 27% خلال هذا الربع، حيث سجل قطاع الخدمات السحابية للشركة نمو ملحوظ في الإيرادات خلال السنوات الماضية.

أشارت شركة مايكروسوفت في تقريرها المالي الأخير إلى إستمرار النمو الذي تحققه تطبيقات Office التي سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 19% من المستخدمين، وزيادة بنسبة 16% في إيرادات تطبيقات Office من الشركات.

من جانب أخر سجل تطبيق LinkedIn نمو في الإيرادات بنسبة 24%، بينما إرتفعت إيرادات منصة Windows بنسبة 18%، إلا أن مع نمو إيرادات الشركة في قطاع الخدمات، شهدت عملاق البرمجيات تراجع ملحوظ في إيرادات سلسلة Xbox بنسبة11%.

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أيضاً تراجع إجمالي إيرادات الشركة في الألعاب بنسبة 25%، أو بقيمة 905 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا التراجع يأتي كنتيجة لترقب الكثير من المستخدمين إنطلاق وحدة Xbox Series X الجديدة، مما خفض الطلب على وحدات التحكم في الألعاب الحالية.

وتتجه شركة مايكروسوفت مؤخراً للتركيز على العناوين التي ستقدم حصرياً لوحدة التحكم في الألعاب القادمة Xbox Series X والتي يأتي من بينها كلاً من Senua’s Saga: Hellblade 2 وHalo Infinity.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قد سجلت نمو في الإيرادات بنسبة 14% خلال الربع الثاني مع إيرادات بقيمة 36.9 مليار دولار، بينما إرتفع صافي الربح بنسبة 38% أو بقيمة 11.6 مليار دولار.

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