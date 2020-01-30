الكشف عن المواصفات التقنية للهاتف Realme C3، وسيضم بطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C3 في اليوم السادس من شهر فبراير المقبل، ولكن هذا لم يمنع متجر FlipKart الهندي والذي سيبيع الهاتف حصريًا في الهند من إنشاء صفحة خاصة للهاتف على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، وهي الصفحة التي كشفت لنا من خلالها الشركة عن تصميم ومعظم مواصفات الهاتف Realme C3.

ووفقا للمعلومات المعروضة الآن على الصفحة، فسوف يضم الهاتف Realme C3 معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G70، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن شاشة بحجم 6.5 إنش مزودة بقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية ستمتاز على الأرجح بدقة +HD.

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وإلى جانب ذلك، فقد إتضح كذلك اليوم أن الهاتف Realme C3 سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، وسيضم كذلك بطارية ضخمة بسعة 5000mAh قادرة على الصمود لمدة 30 يوم في وضع الإستعداد أو توفير ما يصل إلى 43.9 ساعة من المكالمات أو 19.4 ساعة من الموسيقى أو 20.8 ساعة من المشاهدة على اليوتيوب أو 10.6 ساعات من وقت اللعب في PUBG Mobile.

عمومًا، ستكشف لنا شركة Realme عن المزيد من المعلومات حول الهاتف Realme C3، بما في ذلك بقية المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف يوم الخميس المقبل عندما يتم الإعلان رسميًا عنه.