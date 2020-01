الهاتف Nokia 9.2 قد يأتي مع كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بتأجيل إطلاق هاتفها الرائد المقبل من أجل منحه فرصة أفضل للتنافس في السوق هذا العام، على الأقل وفقا للتقارير الحديثة. هذا يعني أنه لن يتم إطلاق هذا الهاتف حتى الخريف، مما يمنح الشركة الكثير من الوقت للإنتقال إلى المعالج Snapdragon 865، والذي سيتم إستخدامها من قبل جميع الشركات المنافسة على أي حال.

قد يمنح هذا التأخير أيضًا وقتًا كافيًا بالنسبة لشركة HMD Global Oy للفوز بلقب أول هاتف ذكي مزود بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة في العالم. وعلى ما يبدو، فإنه يجري الآن إختبار هذه الكاميرا على خليفة الهاتف Nokia 9 PureView والذي من المرجح أن يحمل إسم Nokia 9.2، على الأقل وفقا لمصدر موثوق به في بعض الأحيان في الماضي.

لقد تحدثت شركات أخرى عن هذه التقنية من قبل. على سبيل المثال، عرضت لنا شركة Oppo هاتفًا نموذجيًا يستخدم هذه التقنية، ولكنها إستمرت في التأكيد على أن هذه التقنية ليست جاهزة بعد. ومع ذلك، ربما تريد شركة HMD Global Oy أن تتفوق على الجميع في هذا الصدد. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها التغلب على التحديات التكنولوجية التي تفرضها هذه التقنية والتي لا تزال تعمل الشركات الأخرى على التغلب عليها. عمومًا، شركة HMD Global Oy لا تزال تختبر هذه التقنية، وهذا ما يعني بأنه يمكن أن تتخلى عنها في نهاية المطاف إذا لم تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية.

