الإتحاد الأوروبي يسمح لشركة Huawei ببناء شبكة 5G في المنطقة إذا كانت تتبع مجموعة من الإرشادات

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت المفوضية الأوروبية السماح للشركات المُطورة لتكنولوجيا 5G بالتعامل مع أعضاء الإتحاد، شريطة أن تتبع مجموعة من التدابير لتخفيف المخاطر، والتي تسمى ببساطة أدوات الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن شركات مثل Huawei و ZTE ستكون حرة في تقديم معدات شبكات 5G لكل عضو من الأعضاء الـ 27 في الإتحاد الأوروبي إذا كان الجهاز الحاكم في البلاد موافق على التقدم الذي أحرزته الشركة في الجانب المتعلق بأمن الشبكات والشفافية.

يُقال أن القرار يمثل خطوة مهمة في ” ما يجب أن يكون جهداً متواصلاً في العمل الجماعي للاتحاد الأوروبي لتحسين حماية البنى التحتية الحيوية “، كما أضافت السيدة Margaritis Schinas، والتي تشغل منصب المفوضة الأوروبية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي. يعكس المبدأ التوجيهي المؤلف من 30 صفحة الكثير من القرارات التي إتخذتها المملكة المتحدة بشكل منفصل منذ مغادرتها الإتحاد بحلول نهاية الأسبوع.

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والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع ما تُحاول الولايات المتحدة القيام به، فهذه الأخيرة تُحاول فرض حظر شامل على جميع الصفقات بين الشركات الأمريكية والشركة الصينية. وبالحديث عن Huawei، فقد أصدرت بيانًا قصيرًا تقول فيه أن هذا القرار ” يسمح لأوروبا بإمتلاك شبكة 5G أكثر أمانًا وأسرع “.