نائب رئيس Oppo ينشر الصورة الرسمية الأولى للساعة الذكية القادمة من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Oppo مؤتمر Oppo Inno Day في شهر ديسمبر الماضي، وهو الحدث حيث قامت بالتشويق لساعتها الذكية القادمة وسماعاتها اللاسلكية الحقيقية. أما وقد قلنا ذلك، فقد قام نائب رئيس شركة Oppo بنشر الصورة الرسمية الأولى لساعة الشركة الذكية القادمة، والتي ستضم شاشة مربعة الشكل مع حواف منحنية وزرين على الجانب.

ساعة Oppo الذكية القادمة تشبه Apple Watch كثيرًا، ولكن على عكس ساعة آبل التي تحتوي على زر واحد قابل للدوران، فإن ساعة Oppo القادمة لديها زرين، مع وجود ثقب بينهما. نعتقد أن هذا قد يكون ميكروفونًا، مما يعني أنه يمكنك التحدث على ساعة Oppo الذكية دون الحاجة إلى الهاتف الذكي.

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يبقى السؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه الساعة الذكية القادمة من Oppo ستحتوي على منفذ الشريحة SIM أو eSIM ربما، أو ما إذا كانت ستلتزم فقط بإستخدام البلوتوث لإبقاء التكاليف منخفضة من أجل طرح الساعة الذكية في السوق بسعر أرخص. كل ما نعرفه حتى الآن هو أنه يجب أن يتم الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية في الربع الأول من هذا العام، وبالنظر إلى أن شركة Oppo وعدتنا بأنها ستحضر إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في أواخر شهر فبراير المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية، فهناك إحتمال كبير أن نرى الشركة الصينية تكشف عن هذه الساعة الذكية في هذا الحدث.