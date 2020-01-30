نائب رئيس Xiaomi يشرح لنا لماذا الكاميرات المخفية تحت الشاشة لن تصل في أي وقت قريب

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب الرغبة الجامحة للشركات المصنعة والمستهلكين على حد سواء في إمتلاك الهواتف الذكية الكاملة الشاشة، فقد قررت العديد من الشركات إستخدام العديد من الحلول لإخفاء الكاميرا الأمامية، ومن بين هذه الحلول نجد إستخدام الآليات المنبثقة والقواطع والثقوب في الشاشة، ولكن يعتقد الكثيرون أن وجود الكاميرا تحت الشاشة سيكون الحل النهائي والأكثر أناقة. لسوء الحظ، نائب رئيس شركة Xiaomi يعتقد أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب بسبب وجود العديد من التحديات التكنولوجية التي ينبغي التغلب عليها.
يقول Lu Weibing أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية جميعها تعمل جاهدة على الحل، ولكن على الرغم من أن شركة Xiaomi عرضت نموذجها الأولي في العام 2019 والذي يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، فهناك عاملان أساسيان يجب النظر فيهما. أولاً، كثافة البكسلات في الشاشات الحديثة عالية جدًا مما يُعرقل إمكانية وضع الكاميرا الأمامية تحتها لأن كثافة البكسلات هذه تحجب الكثير من الضوء. يبدو أن كثافة البكسلات تلعب دورًا مهمًا في نافذية الضوء للكاميرا، وهو ما يقودنا إلى العقبة الثانية.
نفاذية الضوء للكاميرات الحالية المدمجة في الشاشة منخفضة جدًا ومع جمع ذلك مع كثافة البكسلات المرتفعة، يصل قليل من الضوء إلى المستشعر. وهذا يعني أن جودة الصور الملتقطة بهذه الكاميرات لن تكون بنفس جودة الصور الملتقطة بالكاميرات العادية. لا يزال الباحثون يبحثون عن وسيلة للإحتفاظ بكثافة البكسلات المرتفعة دون التدخل في نفاذية ضوء الكاميرا.
دعنا نواجه الأمر، لن يقوم أحد بشراء هاتف ذكي مزود بشاشة ذات كثافة بكسلات منخفضة، ولا أحد أيضًا سيحب إمتلاك هاتف ذكي يوفر كاميرا أمامية دون المستوى.
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