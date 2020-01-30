ClickShare Conference يحول تجربة الاجتماعات بشكل جذري

أطلقت شركة التكنولوجيا العالمية باركو منتجها الرئيسي الجديد ClickShare Conference في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة الاجتماعات في قطاع الأعمال.

وتتيح التقنية الأولى من نوعها للمؤسسات أن تتبنى توجه “حضور الاجتماعات عن بعد” في عقد المؤتمرات والمحادثات الجماعية، إذ يمكن للموظفين استعمال النظام الذي يفضلونه في إجراء الاجتماعات عن بعد، دون التأثير على الجودة أو الأمن أو سلاسة الاتصال.

وتتجه الشركات اليوم إلى منح موظفيها مزيدًا من المرونة، فوفقًا للأبحاث التي أجرتها “باركو”، يختار 71% من الموظفين بالفعل النظام الذي يرتاحون إليه لإجراء الاجتماعات عن بعد، مع استعمال ما متوسطه ستة حلول مختلفة للاجتماعات في كل شركة.

لكن زيادة المرونة في هذا المجال تصاحبها تحديات أساسية، فالكثيرون يتخوفون من الخروقات الأمنية التي قد تحملها الأنظمة المتعددة التي يتم استعمالها في وقت واحد، فيما تواجه العديد من المؤسسات صعوبات تقنية وفنية تتعلق بالتعقيدات الناتجة عن وجود تجارب استخدام متعددة للموظفين والعملاء.

يوفر منتج ClickShare Conference خيارًا نوعيًا في سوق التكنولوجيا التشاركية، إذ يلائم احتياجات الشركات ويمكن استعماله عبر منصات متعددة، وهذا يعني أن بمقدور المؤسسات أن تنتقل فعليًا إلى تبني أسلوب “حضور الاجتماعات عن بعد”، حيث يمكن للمستخدمين التواصل بسهولة مع الشركات والأطراف الأخرى المشمولة بالاجتماع، مع التزام كل شركة بسياساتها وبرامجها دون الحاجة للتغيير.

وتتيح تقنية ClickShare Button لمستخدميها استعمال الأدوات والتطبيقات التي يعرفونها ويفضلون استخدامها على حواسيبهم المحمولة، بالإضافة إلى ضمان إدارة البيانات بشكلٍ آمنٍ في كافة الحالات.

وقال ليفن برتير، مدير قسم بيئات العمل في باركو: “تزداد نسبة محبي العمل التشاركي بين القوى العاملة من أبناء جيل الألفية وجيل من هم دون سن 25 عامًا، وترغب هذه القوى العاملة المتمرسة تقنيًا في أن تمتاز تكنولوجيا الاجتماعات بمزيدٍ من المرونة وسهولة الوصول، ويتيح ClickShare خوض التجربة ذاتها في كل أنواع الاجتماعات ضمن بيئة المكاتب المعاصرة، سواءً حضر الموظف بشخصه أو عمل عن بعد، حيث يمكن للمستخدمين جلب أجهزتهم الخاصة وحضور الاجتماع عن بعد باستعمال أي خدمة في أقل من 7 ثوان، وهو زمن ضئيل جدًا مقارنةً بمتوسط زمن الإعداد الذي يتجاوز 7 دقائق لإجراء اجتماع مدته ساعة واحدة”.

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وأضاف ليفن: “لقد اخترعنا فئة العرض اللاسلكي قبل 7 سنوات بإطلاق منتج ClickShare الأصلي، ومن ثم واظبنا على الابتكار لكي نبقى في الصدارة ونحافظ على مكانتنا الرائدة في السوق، ويعد الاستثمار الذي نخصصه اليوم لمنتج ClickShare Conference برهانًا على هذا الالتزام، حيث نوفر لعملائنا أحد الحلول التي ستمكنهم من تبني التوجه القائم على عقد الاجتماعات بواسطة الفيديو، مع التغلب على بعض التحديات التي تواجههم على صعيد تجربة المستخدم وتدعيم النظام والأمن، ونؤمن بأن هذا الأمر سيغيّر معالم مشهد الاجتماعات في مختلف القطاعات بشكل جذري، كما نتطلع إلى رؤية عملائنا وهم يستفيدون من هذا المنتج الرئيسي الجديد”.

وتتكون مجموعة ClickShare Conference الجديدة من 3 نماذج مختلفة، النموذج الأساسي “CX-20″، والنموذج “CX-30” والنموذج المتقدم “CX-50”.

وقد صمم نموذج CX-20 ليناسب غرف الاجتماعات الصغيرة، متيحًا الوظائف الأساسية للتعاون وعقد المؤتمرات لاسلكيًا، وأما نموذج CX-30 فهو ملائم لقاعات الاجتماع ذات الحجم القياسي ويقدم باقة من المزايا التفاعلية مثل التحكم باللمس وإدارة الاجتماع واستعمال اللوح الأسود وإضافة الحواشي.

في حين يوفر نموذج CX-50 المتقدم، الذي يناسب قاعات الاجتماع الكبرى، تجربة تعاون متميزة سمعيًا وبصريًا مع جودة فائقة في الصوت والصورة، كما يتيح فرصًا كبيرة للاندماج مع البيئات القائمة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والوسائط السمعية البصرية.

وتدعم هذه المجموعة تقنية حديثة هي ClickShare Conferencing Button، تجعل ملحقات الناقل التسلسلي العالمي في قاعة الاجتماعات متاحة على الفور على حواسيب المشاركين المحمولة.

كما أضيفت باقة جديدة من مزايا التعاون والتفاعل إلى تطبيق ClickShare Collaboration كجزء من تطوير سلسلة المنتج.