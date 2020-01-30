شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يدفع 550 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لصالح المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سنوات من الجدل فى المحاكم، حسمت شركة "فيس بوك" الدعوى القضائية المرفوعة ضدها بشأن استخدام ميزة التعرف على الوجوه بطريقة غير مشروعة دون موافقة المستخدمين، ووافقت الشركة، فى العام الماضى، على التوقف عن تشغيل تقنية مسح الصور افتراضيا، والتى تصنع نموذجا لبيانات الوجوه وتقترح تلقائيا "تاغ" (tag) فى الصورة بناء عليه.

وخلال إعلان "فيس بوك"، عن ارتفاع أرباحها فى الربع الرابع من العام الماضى إلى 7.3 مليار دولار، ما منحها ربحا يزيد عن 18 مليار دولار لعام 2019، أشار المدير المالى للشركة، ديفيد فاينز، إلى التوصل لتسوية مبدئية بـدفع 550 مليون دولار، لحل الدعوى، حسب روسيا اليوم.

وأقام عدد من المستخدمين الأمريكيين دعوى قضائية ضد "فيس بوك" بناء على قانون خصوصية المعلومات الحيوية فى ولاية إليونى، بحجة أن ميزة التعرف على الوجوه لم تتلق "موافقة صريحة" من المستخدمين قبل جمع بياناتهم.

وأشار محامى اتحاد الحريات المدنية الأمريكى، ناثان فريد ويسلر، إلى هذه التسوية كمثال على ما ينبغى أن تفعله الدول الأخرى، قائلا: "هذه القضية مثال رائع على الكيفية التى يمكن بها للدول أن تأخذ زمام المبادرة لحماية حقوق الخصوصية لسكانها على الرغم من فشل الكونغرس فى فعل الشيء نفسه".

Advertisements

وقال أحد محامى المدعين، جاى إدلسون: "نحن فخورون بالفريق القوى الذى كان لدينا فى مجابهة هذه القضية ذات الأهمية الحاسمة على مدار السنوات الخمس الماضية، ونأمل أن تتبع الشركات الأخرى خطى "فيس بوك"، وتولى اهتماما كبيرا بأهمية معلوماتنا الحيوية"، مشيرا إلى أن "التسوية ستظل بحاجة إلى موافقة القاضي".

جدير بالذكر أعلنت فيس بوك عن زيادة أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1و21 مليار دولار، في حين زادت الأرباح بنسبة 7% إلى 7,35 مليار دولار، في المقابل تراجع سعر سهم فيسبوك في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس بنسبة 7%.