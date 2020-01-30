وقالت الشركة إن التطبيق لن يكون متاحا على أجهزة أندرويد التي تعمل على الإصدار 2.3.7 والإصدارات الأقدم، أو نظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 فبراير 2020.
حاليًا، يدعم تطبيق المراسلة أجهزة Android التي تعمل بنظام التشغيل 4.0.3 وما يليه وأجهزة iOS التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 وما يليه.
ووفقا للشركة، لن تتلقى ملايين الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم منها دعما لواتساب اعتبارًا من 1 فبراير 2020.
يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة التطبيق ذاته على الهواتف المعتمدة على نظام "ويندوز" في 31 ديسمبر الماضي.
وبررت الشركة قراراتها بـ"ضرورة تثبيت ميزات جديدة" لا تحتملها أنظمة التشغيل القديمة.
واتساب قالت إن القرار كان صعبا، خصوصا وأن التطبيق سيتوقف عن العمل حتى على بعض أجهزة آيفون.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها واتساب إنهاء الدعم لأنظمة تشغيل معينة.
في وقت سابق، توقف التطبيق عن العمل في أنظمة التشغيل مثل أنظمة "بلاكبيري" و"نوكيا سيمبيان 60" وكذا آيفون 3 جي أس.
فيما يلي قائمة بأنظمة التشغيل التي لن تدعم واتساب اعتبارًا من 1 فبراير 2020
* جميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 2.3.7 والأقدم
* جميع أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 8 والأقدم
* جميع الهواتف التي تتميز بنظام التشغيل Windows OS
كانت هذه تفاصيل خبر 'واتساب' يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف... خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.