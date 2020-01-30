لينكون تتعاون مع ريفيان لتسليم أول سيارة كهربائية بالكامل

أعلنت شركة لينكون عن عزمها العمل مع شركة ريفيان لتطوير سيارة كهربائية جديدة بالكامل، والتي تم الإعلان عنها سابقًا كجزء من الاستثمار الأصلي لشركة فورد في ريفيان.

وستنضم أول سيارة كهربائية بالكامل من لينكون إلى مجموعة سياراتها الهجينة التي تشمل كلاً من أفياتور وكورسير غراند تورينغ، الأمر الذي يعزز التزام لينكون وتوجهها نحو تطوير السيارات الكهربائية.

وستحتوي هذه السيارة التي تخلو من الانبعاثات الضارة تمامًا على تقنيات الاتصال مع الشبكة والبديهية، كما تم تصميمها لتوفير تجربة سهلة لعملاء شركة لينكون.

وقال جوي فالوتيكو، رئيس شركة لينكون: “إن عملنا مع ريفيان يعد بمثابة نقطة محورية في إطار جهودنا للتحرك نحو مستقبل، والتركيز على إنتاج وتطوير السيارات الكهربائية بالكامل، وستسهم السيارة في نقل تقنيات “الرحلات الهادئة” إلى مستوى جديد للتخلص التام من الانبعاثات وضمان الأداء السهل وتوفير تقنيات الاتصال مع الشبكة والاستخدام البديهي والسهل، ما يعني طرح منتج مذهل جدًا للعملاء”.

وكانت لينكون قد أطلقت أربع سيارات رياضية جديدة، ومن أهمها كروسير وأفياتور ونافيجيتور خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسهمت التشكيلة الجديدة كلياً في تعزيز مبيعات سيارات لينكون الرياضية متعددة الاستخدامات لتحقيق نمو وصل إلى 7% سنويًا، كما تمكنت الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة من تحقيق أفضل مبيعات سيارات الرياضية في الولايات المتحدة خلال 16 عامًا.

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وفي الوقت الذي تقوم فيه لينكون بتقديم سيارة كهربائية فاخرة جديدة إلى تشكيلة منتجاتها، يتوقع لها توقيف خط إنتاج سيارة السيدان إم كي زد هذا العام، وليبدأ الاستعداد في مصنع هيرموسيلو للتجميع في المكسيك لإنتاج سيارات فورد الكهربائية الجديدة.

وسيتم بناء السيارة الكهربائية التي تعمل ببطارية على منصة ريفيان، والذي يشكل جزءًا من استثمارات الأسهم التي تعزم شركة فورد الدخول بها في ريفيان، وستكون هذه السيارة الجديدة كلياً جانبًا من استثمارات فورد التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، والتي يزيد حجمها على 11.5 مليار دولار لضخها في تطوير السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارة موستانج ماتش إي، إضافة إلى نسخة كهربائية بالكامل من سيارة البيك آب F-150 الأفضل مبيعًا.

وقال آر جي سكارينج الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان: “إن شراكة التطوير لسيارتنا مع فورد تعد فرصة رائعة للجمع بين تقنيتنا مع رؤية الابتكار والتطوير في “لينكون”، كما نعرب عن فخرنا للتعاون معها لإنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل”.