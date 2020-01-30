Ring Indoor Cam أول كاميرا أمنية مخصصة للمساحات الداخلية

أعلنت رينغ التي تعمل بهدف تخفيض معدلات الجريمة في الأحياء السكنية عن أول كاميرا للمراقبة الأمنية تستخدم في المساحات المغلقة فقط وهي كاميرا Ring Indoor Cam التي تعد الأقل سعرًا من كاميرات رينغ حتى الآن لتتوفر اعتبارًا من اليوم وبسعر 249 درهم إماراتي فقط.

وبفضل حجمها الصغير يمكن وضع كاميرا Ring Indoor Cam الجديدة في أي مكان في المنزل للاستفادة من مزاياها المتعددة، والتي تتضمن عرض مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بيكسل وتحديد نطاقات الحركة والمحادثة باتجاهين والرؤية الليلية والتسجيل عند كشف الحركة.

كما تتضمن الكاميرا مجموعة من مزايا الخصوصية لتمكين المستخدمين من تعطيل تسجيل الحركة والصوت من التطبيق مباشرة، مع ضوء مؤشر يبين الأوقات التي تقوم فيها الكاميرا بالتسجيل.

وأعلنت رينغ أن الجيل الثالث من كاميرا Ring Stick Up Cam التي تعد الأكثر مرونة وتنوعًا بين الكاميرات التي تقدمها الشركة، وستتاح اعتبارًا من اليوم.

يمكن تركيب الكاميرا الجديدة في الداخل أو الخارج وتتوفر بخيارين لتزويد الطاقة، وهما خيار التوصيل بالكهرباء بسعر 399 درهم إماراتي وخيار البطارية بسعر 399 درهم إماراتي.

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تتمتع الكاميرا بمزايا مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بيكسل وتحديد نطاقات الحركة والمحادثة باتجاهين والرؤية الليلية وزاوية المشاهدة الواسعة، لتوفر إمكانات مرنة لتأمين المنازل والخصوصية في الأماكن التي تحتاج إليها.

وقال جايمي سيمينوف، مؤسس رينغ وكبير المخترعين لديها: “يسعدنا أن نقدم للعملاء كاميرتنا الأقل سعرًا حتى الآن، لنوفر لهم المزيد من الخيارات الأمنية مع كاميرا Ring Indoor Cam والجيل الجديد من كاميرا Ring Stick Up Cam، نعمل كفريق من المخترعين بشكل مستمر لتقديم منتجات جديدة مبتكرة وسهلة الاستخدام ذات تكلفة منخفضة لتجعل الأحياء السكنية أكثر أمنًا، ومن خلال مجموعتنا المتنامية من الكاميرات الداخلية والخارجية ذات الأحجام والوظائف المتنوعة، تتاح لعملائنا العديد من الخيارات لحماية منازلهم وتأمينها بالوسيلة الأمثل”.

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ومع تطبيق رينغ، أصبح بإمكان المستخدم ربط كاميرا Ring Indoor Cam بالأجهزة المنزلية الأخرى المتوافقة معها من رينغ والعلامات التجارية الأخرى للتمتع ببيئة منزلية أكثر ذكاءً وأمناً.

تتكامل الكاميرا الجديدة التي جرى الإعلان عنها مع أجهزة Works with Ring ومهيأة لتشغيل أليكسا بحيث يمكن للمستخدم أن يقول “أليكسا، أجيبي في غرفة المعيشة” ليبدأ بالتحدث إلى المتواجدين في المنزل، كما يستطيع المستخدمون رؤية المتواجدين في المنزل عبر الكاميرا، وفتح الأبواب للأصدقاء وأفراد الأسرة عبر تطبيق رينغ من خلال مجموعة من الأقفال الذكية.

خصائص كاميرا Ring Indoor Cam

أثر بسيط وسهولة التركيب في أي مكان بالمنزل دون الحاجة للاستعانة بخبير.

مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة تصل إلى 1080 بيكسل

البث الحي

إمكانية الرؤية الليلية

الكشف عن الحركة وبدء التسجيل عند الكشف عن الحركة

إمكانية إطفاء خاصية التسجيل الصوتي من خلال Audio Streaming و Recording Toggle

إمكانية إيقاف تسجيل الفيديو عند الكشف عن الحركة من خلال Record Motion Toggle

مؤشر مضيء بلون أزرق يظهر عمل الكاميرا بالتسجيل أو البث الحي

التشغيل بالكهرباء للاستعمال في المساحات الداخلية فقط

الأنماط: يمكنك تخصيص عمل الكاميرا باستخدام ثلاثة أنماط مختلفة هي المنزل والتوقف وغير متواجد.

خصائص كاميرا Next-Gen Stick Up Cam

مرونة وسهولة التركيب في الداخل والخارج بدون الاستعانة بمختصين

المحادثة باتجاهين

البث الحي

مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة تصل إلى 1080 بيكسل

إمكانية الرؤية الليلية

الكشف عن الحركة وبدء التسجيل عند الكشف عن الحركة

مقاومة لعوامل الطقس

إمكانية إطفاء خاصية التسجيل الصوتي من خلال Audio Streaming و Recording Toggle

إمكانية إيقاف تسجيل الفيديو عند الكشف عن الحركة من خلال Record Motion Toggle

تجنب تسجيل مقاطع الفيديو في مناطق محددة في ميزة مناطق الخصوصية

مؤشر إضاءة LED باللون الأزرق يبين الأوقات التي تقوم فيها الكاميرا بالتسجيل

متوفرة بثلاثة خيارات لتزويد الطاقة: الكهرباء والبطارية والطاقة الشمسية.

الأنماط: يمكنك تخصيص عمل الكاميرا باستخدام ثلاثة أنماط مختلفة هي المنزل والتوقف وغير متواجد.

التوفر والأسعار:

تتوفر كاميرا Ring Indoor Cam في دولة الإمارات اعتبارًا من اليوم في كل من Amazon.ae أو سوق دبي الحرة، جامبو للإلكترونيات، شرف دي جي و فيرجن ميغاستور بسعر 249 درهم إماراتي.

كما يتوفر الجيل الثالث من كاميرا Ring Stick Up Cam بخيار التوصيل بالكهرباء أو البطارية بسعر 399 درهم إماراتي لدى Amazon.ae أو سوق دبي الحرة، جامبو للإلكترونيات، شرف دي جي و فيرجن ميغاستور.