شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تدرس تدابير الأمن السيبراني الطارئ قبل أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت لجنة خبراء من وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية مجموعة من تدابير الأمن السيبراني الطارئة الاثنين الماضى قبل الألعاب الأولمبية "طوكيو" وأولمبياد البارالمبية لهذا العام.

تمت مشاركة هذه الإجراءات وسط مخاوف من أن اليابان ستشهد موجة من الهجمات الإلكترونية أثناء استضافة الحدث الرياضى العالمي الشهير هذا الصيف.

بعد تقديم سلسلة من التوصيات، دعت اللجنة الحكومة إلى وضع خطط لتقديم التدريب على الأمن السيبراني على مستوى الحكومة المحلية، و أشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من تلقى جميع هيئات الحكومة المركزية تقريبا فى اليابان تدريبات على الأمن السيبراني، فإن نصف الحكومات المحلية تقريبا لم تتعلم كيفية الرد على أى هجوم سيبراني.

دعت اللجنة الحكومة إلى تحديد بسرعة ما إذا كانت هناك تدابير أمنية كافية مطبقة للأجهزة المثبتة فى البنية التحتية للنقل فى البلاد وغيرها من المرافق العامة المهمة التى قد تكون عرضة للهجوم السيبرانى بسبب استخدامها لتقنيات الإنترنت.

وقال موقع infosecurity-magazine يجب الإبلاغ عن أى مشكلات تتعلق بالأمان السيبرانى التى تنشأ بعد فحص أمان هذه الأجهزة وإبلاغ المسئولين عنها، الذين ينبغى لهم بعد ذلك معالجة المشكلة، بإبلاغ اللجنة.

واقترحت اللجنة إجراء فحوصات شاملة للأمن السيبرانى على الأجهزة التى لم يتم تغيير كلمات المرور الصادرة من قبل الشركة المصنعة.

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وهناك تدبير آخر اقترحته اللجنة هو الإبلاغ عن أى هجمات إلكترونية تحدث فى اليابان فى الوقت المناسب، كما دعوا المنظمات إلى ممارسة تبادل المعلومات.

فى اقتراحهم الطارئ، كتب الخبراء أنه من المرغوب فيه التفكير في نشر المعلومات حول الهجمات الإلكترونية بسرعة عند النقطة التى يشتبه فى تسرب المعلومات الشخصية".

بعد تسليط الضوء على مخاطر تسرب البيانات من استخدام خدمات Wi-Fi ، دعت اللجنة الحكومة إلى تحذير الشركات والأفراد من مشاركة أى معلومات شخصية أو سرية عند استخدام Wi-Fi.

سيقام هذا الحدث، المعروف أيضًا باسم دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، فى الفترة ما بين 24 يوليو و 9 أغسطس 2020 ، في عاصمة البلاد. ستستضيف طوكيو دورة طوكيو للألعاب الأولمبية للمعاقين فى الفترة من 25 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.