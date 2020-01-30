شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكر ينشر تسريبات عن آخر تحديثات لسيارات "تسلا".. والشركة تلتزم الصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام "هاكر" بنشر بعض التسريبات والأسرار بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، تتعلق بتحديثات التصميمات المتعلقة بسيارات شركة "تسلا" الأمريكية الحديثة، حيث قال إن تسلا كانت تخطط لإدخال أجهزة جديدة لسياراتهم S و X النموذجية.

تتضمن التعديلات التى يدعى هذا الشخص قيام تسلا بها، إدخال خيارات بطارية جديدة وإعادة تصميم التعليق، وأمور تتعلق بشحن البطارية، حيث قال إن تسلا أضافت شاحن جهاز لاسلكى إلى أقدم طرازين لسيارتها، والشاحن مدمج فى وحدة التحكم المركزية، كذلك أكد أن الشركة سكشف عن خطط لنوع جديد من منفذ الشحن.



تسلا اكس

وبحسب موقع infosecurity-magazine فإنه بصرف النظر عن التغييرات التجميلية، يدعي الهاكر أن تسلا تخطط لإدخال نوعين جديدين من البطاريات فى كلا الطرازين، وعلى جانب آخر لم تؤكد تسلا أو تنفى نتائج هذه التسريبات

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وكان الأمريكى إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، قد استطاع أن يضيف 2.3 مليار دولار إلى ثروته فى غضون ساعة واحدة فقط الأربعاء الماضى، بعدما ارتفعت أسهم الشركة فى التداول الممتد بعد المكاسب التى تحققت فى الربع الأخير من العام الماضى والتى كانت أقوى من المتوقع، وفى ظل جدول زمنى أسرع لإطلاق الموديل الجديد من سيارة الدفع الرباعى Y.

وارتفع سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والذى أغلق على 580.99 دولار، 12% ليصل إلى 649 دولار فى الخامسة و16 دقيقة فى نيويورك، مما عزز صافى ثروة ماسك الرئيس التنفيذى لتصل إلى حوالى 36 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.