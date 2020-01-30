أدلة جديدة تلمح لقدوم الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro مع الشحن السريع بقوة 66W

فاطمة أيت طالب - دبي - روم MIUI 11 الأحدث من شركة Xiaomi أصبح جاهزًا بالفعل للهاتف الرائد المقبل للشركة الصينية، وهذا ما سمح للمطور kacskrz في منتدى المطورين XDA Developers بالتنقيب إذا جاز التعبير في الشفرة المصدرية لهذا الروم لجمع بعض المعلومات حول الهاتف. ووفقا للمعلومات التي تم إستخراجها بالفعل، فيبدو أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيدعم الشحن السريع بقوة 66W، وهذا بالفعل ما يتوافق مع ما رأيناه في شهادات المصادقة الممنوحة للهاتف في شهر نوفمبر الماضي.

هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي M2001J1C. هناك أيضًا M2001J1E، والذي قد يكون أو لا يكون Xiaomi Mi 10 Explorer. عادة ما يأتي هذا الإصدار بنفس تصميم ومواصفات طراز Pro بإستثناء أنه يضم واجهة خلفية شفافة وذاكرة أكبر.

على أي حال، هناك أيضًا الهاتف Xiaomi Mi 10 العادي والذي يحمل الإسم الرمزي M2001J2C. هذا الهاتف بالتحديد لن يدعم الشحن السريع بقوة 66W، وبدلاً من ذلك، فهو سيدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 40W. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن يدعم هذا الهاتف إلى جانب Xiaomi Mi 10 Pro الشحن اللاسلكي السريع، على الرغم من أنه لم يتم إيجاد أي شيء يؤكد ذلك في روم MIUI 11.

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لحد الآن، أكدت لنا شركة Xiaomi أن هواتف Xiaomi Mi 10 Series ستضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وشاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وكاميرات أساسية بدقة 108 ميغابكسل. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن هذه الهواتف في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.