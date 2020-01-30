فاطمة أيت طالب - دبي - يضم الهاتف Huawei Mate 30 Pro واحدة من أفضل كاميرات الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم إن لم نقل أفضلها على الإطلاق. وإذا كان هذا الفيديو الذي أعده Zack Nelson من قناة JerryRigEverything يلمح إلى شيء، فهذا الشيء هو أن Huawei Mate 30 Pro يُعد أحد أفضل الهواتف الذكية التي لا يمكنك إمتلاكها.
تتمثل الميزة الأبرز في تصميم الهاتف Huawei Mate 30 Pro في شاشة Horizon Display المنحنية الطرفين التي يملكها. هذا يمنح للهاتف الرائد الحالي لشركة Huawei تصميمًا جذابًا، ولكن هل الإنحناء الإضافي لطبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية يجعله أكثر هشاشة؟
الإجابة هي لا، كما إتضح، على الرغم من أنه من الواضح أن هذا له علاقة أكثر بالهيكل الصلب الذي صممته شركة Huawei. ألقي نظرة على الفيديو أدناه لترى إلى أي مدى صمد الهاتف Huawei Mate 30 Pro أمام إختبارات التعذيب المعتادة التي يُجريها Zack Nelson للهواتف الذكية الحديثة :
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Huawei Mate 30 Pro يؤكد أنه غير قابل للكسر أو الثني في إختبارات الصلابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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