Foxconn تعد بأن خطوط إنتاج iPhone لن تتأثر بفيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس سمعنا أنه من الممكن أن يتم إعاقة سير العمل في خطوط إنتاج هواتف iPhone في الصين بسبب إنتشار فيروس كورونا في الجمهورية الصينية الشعبية والإغلاق العملي لمقاطعة هوبي الصينية من أجل إحتواء الفيروس ومنع إنتشاره. اليوم، أصدرت شركة Foxconn والتي تشرف على تصنيع العديد من المنتجات لشركة آبل بما في ذلك iPhone، بيانًا صحفيًا تؤكد فيه على وجود تدابير لمواصلة الوفاء بإلتزاماتها مع الشركاء العالميين.

تمتلك شركة Foxconn مصنعًا ضخمًا في مدينة ووهان حيث تفشى الفيروس، ولكن المنشأة تتبع جداول العطلة ولن يعود الأشخاص إلى العمل حتى تستأنف جميع الشركات ساعات العمل المعتادة. وفي الوقت الراهن، لا يزال الناس يحتفلون بالعام القمري الجديد، وهي العطلة التي مددتها الحكومة الصينية إلى 2 فبراير لإحتواء إنتشار فيروس كورونا.

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بسبب حالة عدم اليقين القادمة من الصين والوباء، أعلنت شركة آبل عن توقعات أوسع من المعتاد لنتائجها المالية للربع الجاري. أخبر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook، وكالة الأنباء رويترز بأن ” الوضع آخذ في البزوغ، وما زلنا نجمع الكثير من البيانات ونراقبها عن كثب “.