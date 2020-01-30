إيرادات مايكروسوفت تصل إلى 36.9 مليار دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحقيقها مبيعات وأرباح فصلية تفوق توقعات محللي وول ستريت، وذلك بفضل نمو عائدات الحوسبة السحابية أزور Azure في ثمانية أرباع وسط معركة ضارية مع وحدة أمازون السحابية، حيث عكست النتائج نهج الرئيس التنفيذي، ساتيا نادالا Satya Nadella، الذي أعاد تركيز مايكروسوفت على السحابة على مدار خمسة أعوام.

وسجلت أكبر شركة برمجيات في العالم إيرادات بلغت 36.9 مليار دولار في الربع الثاني من عامها المالي 2020، مع صافي دخل قدره 11.6 مليار دولار، وذلك مقارنةً بإيرادات قدرها 32.5 مليار دولار، وأرباح صافية قدرها 8.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019.

وشهدت جميع المجموعات العاملة الثلاث في الشركة نموًا عامًا، حيث ارتفعت عائدات أزور Azure، المنافس الرئيسي لسحابة أمازون، بنسبة 62 في المئة، كما ارتفعت عائدات Surface ولينكدإن LinkedIn بنسبة 6 في المئة و 24 في المئة على التوالي.

وقالت مايكروسوفت إن إيرادات السحابة التجارية، وهي مزيج من أزور والإصدارات السحابية من البرمجيات مثل حزمة أوفيس، وصلت إلى 12.5 مليار دولار، بزيادة عن 9 مليارات دولار في العام السابق.

وأدى تحول الشركة إلى السحابة إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 50 في المئة في العام الماضي، حيث حققت مكاسب ضد شركة السوق الرائدة أمازون، كما تتصدى للتهديدات التي تواجه برامجها الكلاسيكية من الداخلين الجدد مثل جوجل.

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وحصلت مايكروسوفت في عام 2019 على 22 في المئة من سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية، مقارنة بحصول أمازون على نسبة 45 في المئة وحصول جوجل على نسبة 5 في المئة.

وأعلنت وحدة السحابة الذكية التابعة للشركة، والتي تضم أزور، عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 27 في المئة إلى 11.9 مليار دولار في الربع، وحققت وحدة الإنتاجية والعمليات التجارية الخاصة بها، والتي تحتوي على شبكة لينكدإن LinkedIn الاجتماعية، إيرادات بلغت 11.8 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات في الوحدة التي تحتوي على ويندوز 13.2 مليار دولار بزيادة بنسبة 2 في المئة، وتراجعت على مدار العام الماضي مبيعات ويندوز بسبب النقص في رقاقات الحاسب الشخصي من شركة إنتل، لكن شركة تصنيع الرقاقات قالت الأسبوع الماضي إنها خففت معظم مخاوف الإمدادات هذه.