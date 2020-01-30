شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير اليابانى يخيب آمال المتسابقات بإلغاء رحلة القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملياردير اليابانى والعازف يوساكو مايزاوا، الذى نشر إعلانا عن مسابقة فى شهر يناير للفتيات اللاتى يرغبن فى السفر معه إلى القمر، عن إلغاء الفكرة نهائيا، وكتب مايزاوا عبر حسابه على التويتر"لأسباب شخصية، أبلغت" AbemaTV" بقراري إلغاء المسابقة، وطلبت منهم إلغاء البرنامج، وعلى الرغم من رغبتي الصادقة في إقامة هذا المشروع، ولكن جزءا مني ما زال لديه مشاعر مختلطة حول هذا".

كان الملياردير الياباني يبحث عن رفيقة العمر كي تصحبه في رحلة سياحية إلى القمر، ويعتبر مايزاوا واحداً من أقطاب صناعة الموضة اليابانية، وقرر الانطلاق في رحلة حول القمر تنظمها شركة "سبيس أكس" في عام 2023، كما أنه كان يريد أن يستمتع بهذه التجربة مع امرأة خاصة، وحث الراغبات في مرافقته على تقديم طلب عبر حسابه.

وكان من شروط الانضمام أن تكون المتقدمة للطلب مهتمة بالذهاب إلى الفضاء وقادرة على المشاركة فى الإعداد له، وكان من المقرر أن ينتهى تسلم طلبات الالتحاق بالبرنامج يوم 17 يناير على أن يختار مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس.

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كما كان يعمل الملياردير رئيسا تنفيذيا لشركة "zozo" للأزياء ولكنه باع حصته، قائلا للصحافة "إن رحلته على القمر فى عام 2023 كانت جزءًا من السبب وراء قراره التنحى"، مضيفا "التدريب على الذهاب إلى الفضاء سيستغرق الكثير من وقتي".

ولم يكن هذا هو الإعلان الأول الغريب الذى قام به مايزاوا على تويتر، ففى وقت سابق من هذا العام، تعهد بمنح 9 ملايين دولار لنحو 1000 من متابعيه على تويتر، كجزء من تجربة اجتماعية لمعرفة ما إذا كان المال يجعل الناس أكثر سعادة.