تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف Poco X2 تؤكد على كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Poco التجارية لإطلاق أول إصدارات الشركة كعلامة مستقلة قريباً، ولقد ظهرت أول الصور الحية لهاتف Poco X2 بكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مكبرات صوتية stereo.

قدمت أول الصور الحية التي نشرت لهاتف Poco X2 نظرة على المواصفات الرئيسية لتصميم هذا الإصدار، حيث تتبنى شركة Poco في هذا الإصدار تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما تكشف الصور الحية لهاتف Poco X2 على موقع الكاميرة الأمامية المزدوجة في ثقب الشاشة، حيث تأتي في الجزء العلوي إلى يمين الشاشة، كما تأتي سماعة الأذن في الجزء العلوي لإطار الهاتف.

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أيضاً تظهر سماعات الأذن بحجم كبير في الجزء العلوي من الهاتف، لذا من المتوقع أن تعمل كمكبرات صوتية ستريو أيضاً في هاتف Poco X2، وهي من المميزات التي غابت عن هاتف Poco F1.

يذكر أن الصور الحية لهاتف Poco X2، تشير إلى أن إصدار Poco الأول كشركة مستقلة يأتي بتصميم يحاكي هاتف Redmi K30، إلا أن هاتف Poco X2 يأتي بمعالج جديد مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

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