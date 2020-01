كاميرا 64 ميغابكسل المُقربة للهاتف Galaxy S20 هي من أجل فيديوهات 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن المستشعر 64MP S5KGW2 الذي سيتم إستخدامه في الكاميرا المقربة للهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 لن يُنتج صورًا بدقة 16 ميغابكسل عن طريق تقنية دمج البكسلات. بدلاً من ذلك، سيتم إستخدام التكنولوجيا القديمة البسيطة لتصوير اللقطات المُقربة. بالإضافة إلى ذلك، فهو سيوفر القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وبمعدل 30 إطار في الثانية.

لقد رأينا مجموعة من التسريبات التي

The telephoto sensor S5KGW2 of the S20 / S20+ is a special pure 64MP camera. It cannot be 4 in 1 combined into 16MP. It will be used for pixel cropping zoom and 8K video.

