كاميرا 64 ميغابكسل المُقربة للهاتف Galaxy S20 هي من أجل فيديوهات 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن المستشعر 64MP S5KGW2 الذي سيتم إستخدامه في الكاميرا المقربة للهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 لن يُنتج صورًا بدقة 16 ميغابكسل عن طريق تقنية دمج البكسلات. بدلاً من ذلك، سيتم إستخدام التكنولوجيا القديمة البسيطة لتصوير اللقطات المُقربة. بالإضافة إلى ذلك، فهو سيوفر القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وبمعدل 30 إطار في الثانية.

لقد رأينا مجموعة من التسريبات التي

The telephoto sensor S5KGW2 of the S20 / S20+ is a special pure 64MP camera. It cannot be 4 in 1 combined into 16MP. It will be used for pixel cropping zoom and 8K video. Advertisements — Ice universe (@UniverseIce) January 29, 2020

إلى أن الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 سيضمان كاميرات مُقربة بدقة 64 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3، وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30. الآن يبدو أن الصور المُقربة التي سيتم إلتقاطها بهذه الكاميرا ستكون من النوع التي لن تفقد التفاصيل لأنها ستستخدم البكسلات الفعلية للمستشعر.

أما بخصوص الهاتف Galaxy S20 Ultra، فهو سيضم كاميرا مُقربة بدقة 48 ميغابكسل تستخدم المستشعر Sony IMX586 مع العلم بأن هذه الكاميرا المقربة ستوفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10، وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100. من المتوقع أيضًا أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل تستخدم المستشعر Samsung 108MP S5KHM1 الجديد والذي يدعم تكنولوجيا دمج البكسلات بحيث يقوم بدمج تسع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير لتصوير المشاهدة بدقة 12 ميغابكسل مع الحفاظ على قدر كبير من التفاصيل.

تشير الشائعات الأولية إلى أن الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 لن يحصلا أيضًا على هذه الكاميرا الرئيسية.