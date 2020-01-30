زلزال يضرب الإسكندرية وبيان عاجل من « معهد البحوث الفلكية»

أصدر معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا قال فيه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فجر اليوم الخميس، هزه أرضية على بعد 440 كيلو مترًا شمال غرب مدينة الإسكندرية "داخل البحر المتوسط".
وأضاف المعهد في بيانه: أن قوة الهزه الأرضية وصلت لـ5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض، 35.0331°، شمالًا، خط الطول، 28.0012° شرقًا، وعمق 60 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن.
وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل وهو ما نفاه موضحاً: "الأمر طبيعي والمعهد بدأ ".
يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت اهتماما كبيرا من الجمهور.
وجدير بالذكر أن المعهد رصد يوم الأربعاء 15 يناير الماضي، هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية .للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر.
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