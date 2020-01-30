شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق صاروخها بنجاح وتصل لـ240 قمرا صناعيا فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت SpaceX بنجاح أحدث مجموعة من 60 قمرا صناعيا من مشروع Starlink من منصة الإطلاق Slick 40 فى كيب كانافيرال بفلوريدا، وبذلك يصل العدد الإجمالى فى مدار حول الأرض إلى 240 قمرا صناعيا للشركة، حيث تأخرت مجموعة الأقمار الصناعية مرتين فى وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن إطلاق اليوم نجح دون أى عوائق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قالت الشركة إن صاروخ فالكون 9 الذى يبلغ طوله 229 قدما انطلق فى موعده وتابع مساره، وستحاول SpaceX التقاط أجزاءه على إحدى سفينتى الاسترداد الخاصة بها.

ويأمل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX ، في نهاية الأمر إرسال الآلاف من الأقمار الصناعية إلى الفضاء لتوصيل الإنترنت إلى جميع سكان الأرض، ويرفع هذا الإطلاق الإجمالى الحالى للأقمار الصناعية Starlink في المدار إلى 240 قمر صناعى.

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وأبلغ العديد من العلماء عن رؤية قطار للأقمار الصناعية خلال الأشهر القليلة الماضية فى سماء صافية، كما قال عالم الفلك بجامعة ألاباما بيل كيل لوكالة فرانس برس، إن المخاوف تزداد بشأن جزء كبير من الليل فى أى مكان فى العالم، حيث ستشاهد العين البشرية عددًا أكبر من الأقمار الصناعية أكثر من النجوم".

لكن تعتقد SpaceX أن هذا المشروع سيكون أكثر نفعًا من الضرر، لأن مشروع Starlink سيوفر إنترنت سريعًا وموثوقًا للمواقع التى كان الوصول إليها غير موثوق بها أو مكلف، أو غير متاح تمامًا".

كما أنه كجزء من الإطلاق الأخير، تم إرسال قمر صناعى مغطى بطبقة مظلمة مضادة للانعكاس إلى المدار من أجل المحافظة على شكل السماء، وتم تصميم الأقمار الصناعية لتوفير تغطية النطاق العريض عبر سطح العالم.

ويعد هذا الإطلاق هو الدفعة التشغيلية الرابعة للأقمار الصناعية في مدار حول الأرض، وبذلك يصل إجمالي البنية التحتية لـ Starlink إلى 240 قمرا صناعيا وفى طريقه للزيادة مع كل إطلاق فى المستقبل.