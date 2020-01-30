شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2.5 مليار مستخدم شهريًا لشبكة فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد مستخدمى فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريًا، بزيادة قدرها 2 % ، مقارنةً بعدد 2.45 مليار مستخدم في الربع الثالث من عام 2019 عندما نما عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 1.65%.
وذكر موقع سبق السعودى أن نفقات الشبكة ارتفعت مع التوسع في ضم موظفين جدد لتلبية احتياجاتها، كما أن القيود التنظيمية وقوانين حماية الخصوصية جعلت نشاط الإعلانات بالنسبة للشبكة أكثر صعوبة.
وذكرت فيسبوك أن حوالي 66ر1 مليار مستخدم كانوا يستخدمون الشبكة بشكل يومي خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويصل إجمالي عدد مستخدمي خدمات فيسبوك والتي تشمل أيضا تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب وموقع وتطبيق تبادل الصور إنستجرام إلى حوالي 89ر2 مليار مستخدم شهريا.
وزادت إيرادات فيسبوك خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1ر21 مليار دولار، في حين زادت الأرباح بنسبة 7% إلى 35ر7 مليار دولار.
في المقابل تراجع سعر سهم فيسبوك في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس بنسبة 7%.
وكان جاى باريك نائب رئيس قطاع الهندسة فى فيس بوك قال فى منشور على حسابه الرسمى عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك إنه كان يخطط لمغادرة الشركة، لينضم إلى قائمة طويلة من المغادرين رفيعى المستوى الذين تركوا الشركة العام الماضى، وكتب باريك، الذى يعمل مع شركة فيس بوك منذ عام 2009: "سأركز على الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن ليس لدى أى خطط فورية بعد ذلك"، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.
وقد غادر "نايت ميتشل" أحد مؤسسى Oculus شركة فيس بوك فى أغسطس الماضى، حيث قال ميتشل وقتها عبر تدوينة على موقع "ريديت: "هناك بعض الأخبار الحلوة والمرة لمشاركتها، فبعد 7 سنوات لا تصدق فى Oculus فيس بوك، أنا أتحرك وأترك الشركة، لقد كان شرفًا لى أن أكون جزءًا من مجتمع الواقع الافتراضى، ولا يمكننى الانتظار لمعرفة ما سيأتى بعد ذلك".
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