تكنولوجيا: بلغ عدد مستخدمى فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريًا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد مستخدمى فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريًا، بزيادة قدرها 2 % ، مقارنةً بعدد 2.45 مليار مستخدم في الربع الثالث من عام 2019 عندما نما عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 1.65%.

وذكر موقع سبق السعودى أن نفقات الشبكة ارتفعت مع التوسع في ضم موظفين جدد لتلبية احتياجاتها، كما أن القيود التنظيمية وقوانين حماية الخصوصية جعلت نشاط الإعلانات بالنسبة للشبكة أكثر صعوبة.

وذكرت فيسبوك أن حوالي 66ر1 مليار مستخدم كانوا يستخدمون الشبكة بشكل يومي خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويصل إجمالي عدد مستخدمي خدمات فيسبوك والتي تشمل أيضا تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب وموقع وتطبيق تبادل الصور إنستجرام إلى حوالي 89ر2 مليار مستخدم شهريا.

وزادت إيرادات فيسبوك خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1ر21 مليار دولار، في حين زادت الأرباح بنسبة 7% إلى 35ر7 مليار دولار.

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في المقابل تراجع سعر سهم فيسبوك في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس بنسبة 7%.