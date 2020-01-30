شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ماذا يحدث على أسخن الكواكب الخارجية فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الفلك أن أكثر الكواكب الخارجية سخونة التى تم العثور عليها على الإطلاق، حار جدًا لدرجة أنه يمزق جزيئات الهيدروجين في الجو، إنه الكوكب الذى يسمى KELT-9b، ويشبه كوكب المشتري فى ضخامته، الذي يوجد على بعد 670 سنة ضوئية من الأرض، ويزن حوالي ثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشترى، ويتميز بدرجات حرارة سطح تصل إلى 7800 درجة فهرنهايت وهو ما يساوى (4300 درجة مئوية).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذه الحرارة تجعل من كوكب KELT-9b الأكثر سخونة بين الكواكب خارج المجموعة الشمسية التى تم اكتشافها حتى الآن، كما أنه أكثر سخونة من بعض النجوم.

ووجد فريق من علماء الفلك أن الكوكب حار لدرجة أن الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب لا يمكنها البقاء معًا، وذلك باستخدام تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا، فقد وجد الفريق دليلًا على أن جزيئات غاز الهيدروجين ممزقة على جانب الكوكب.



اسخن كوكب خارجى

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كما أنه في ورقة بحثية جديدة توضح هذه النتائج ، قدم الباحثون أيضًا دليلًا على أن KELT-9b ليس الكوكب الوحيد الذي تتمزق الجزيئات فيه، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك على الكواكب الخارجية الأخرى المتطرفة فى درجات حرارتها أيضًا.

وقال ميجان مانسفيلد، وهو طالب دراسات عليا بجامعة شيكاغو وباحث رئيسي لهذه الورقة الجديدة في بيان لوكالة ناسا، "هذا النوع من الكواكب شديد في درجات الحرارة وهو منفصل بعض الشيء عن الكثير من الكواكب الخارجية الأخرى."

وأضاف "هناك بعض الكواكب الحارة الأخرى الذين لا يكونون حارين تمامًا ولكن لا يزالون دافئين بدرجة كافية بحيث يحدث هذا التأثير."

ويدور الكوكب حول نجمه عن قرب لدرجة أن كل سنة عليه لا تستغرق سوى 1.5 يوم من أيام الأرض، وكان قد تم اكتشاف كواكب خارجية ساخنة أخرى مؤخرا ويعمل العلماء على دراستها.

كما أنه عند دراسة الكوكب، وجد الباحثون أن أفضل تفسير لبيانات الغلاف الجوي ودرجة الحرارة كان نموذجًا شمل جزيئات الهيدروجين ممزقة وإعادة تجميعها أثناء تدفقها حول الكوكب.