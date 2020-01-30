صفقة اليوم.. احترف التصميم باستخدام برنامج Adobe Illustrator مع خصم 85%

حزمة احتراف العمل على برنامج أدوبي إليستريتور The 2020 Adobe Illustrator CC Master Class Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 273.

المدة: 34.5 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في احتراف العمل على برنامج التصميم الشهير Adobe Illustrator؛ ابتداءً من الأساسيات والتعرف على واجهة البرنامج وكيفية تخصيصها، ثم الانتقال إلى أشرطة الأدوات الأساسية والمتقدمة، وكيفية تخصيص شريط أدوات، ثم العمل باستخدام التدرجات والتأثيرات وأدوات الرسم الأكثر تقدمًا، وحتى إنشاء الرسومات والشعارات والرسوم التوضيحية وتجهيزها للطباعة أو الويب أو الفيديو، وغير ذلك الكثير.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تصميم واجهة المستخدم (UI) باستخدام برنامج Illustrator؛ ثم الانتقال إلى تصميم مواقع ويب باستخدام البرنامج.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول كيفية الارتقاء إلى مستوى متقدم في استخدام البرنامج من خلال التعرف على الأدوات والحيل اللازمة لإنشاء أنماط تصميم رائعة وحديثة، وكيفية تسريع الإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع حقيقية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 284 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 85%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج (أدوبي إليستريتور) Adobe Illustrator أحد الأدوات الأساسية لدى مصممي الجرافيك ومصممي الويب، والفنانين والرسامين المحترفين في جميع أنحاء العالم، حيث أنه أشهر برامج تحرير (الرسومات المتجهة) Vector Graphics التي تعتبر أفضل اختيار للأعمال الفنية التي تتطلب دقة بالغة في التصميم مثل: الشعارات ورسومات الويب وواجهة المستخدم، والرسوم التوضيحية، وحتى والأيقونات ورسومات الكتب وأغلفة المنتجات واللوحات الإعلانية.

يمكنك تطوير مهاراتك وتعلم استخدام برنامج Adobe Illustrator من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The 2020 Adobe Illustrator CC Master Class Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 34 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف تصميم رسومات vector مع خصم 85%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، و273 درسًا، وأكثر من 34 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف إنشاء رسومات vector ابتداءً من رسومات الويب وواجهة المستخدم، وحتى الشعارات والأيقونات ورسومات الكتب وأغلفة المنتجات واللوحات الإعلانية.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 284 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 85 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في احتراف العمل على برنامج التصميم Adobe Illustrator؛ ابتداءً من الأساسيات والتعرف على واجهة البرنامج وكيفية تخصيصها، ثم الانتقال إلى أشرطة الأدوات الأساسية والمتقدمة، وكيفية تخصيص شريط أدوات، ثم العمل باستخدام التدرجات والتأثيرات وأدوات الرسم الأكثر تقدمًا، وحتى إنشاء الرسومات والشعارات والطباعة والرسوم التوضيحية وتجيهزها للطباعة أو الويب أو الفيديو.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تصميم واجهة المستخدم (UI) باستخدام برنامج Illustrator؛ ثم الانتقال إلى تصميم مواقع ويب باستخدام البرنامج.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول كيفية الارتقاء إلى مستوى متقدم في استخدام البرنامج من خلال التعرف على الأدوات والحيل اللازمة لإنشاء أنماط تصميم رائعة وحديثة، وكيفية تسريع الإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع حقيقية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Illustrator CC: Getting Started

UI & Web Design with Adobe Illustrator CC

Illustrator CC Masterclass: Part 1

Illustrator CC Masterclass: Part 2

Illustrator CC Essentials

Illustrator CC Advanced

الحصول على الصفقة: من هنا.